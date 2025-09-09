Fysioterapeut/Sjukgymnast på Nacka RehabCentrum
2025-09-09
Är du fysioterapeut/sjukgymnast och söker en arbetsplats med hög kompetens, gott samarbete och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker till Nacka RehabCentrum.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Nacka RehabCentrum är en mottagning där all öppenvårdsrehabilitering är samlad under ett tak. Våra välutrustade lokaler omfattar bland annat terapibassäng, gym, gymnastiksalar och träningskök.
Förutom primärvårdsrehabilitering, inklusive neuroteam och kiropraktor, erbjuder vi specialiserad fysioterapi inom områden som idrottsmedicin, OMT, hjärt- och kärlsjukdomar, smärta, mental hälsa samt neurologi. Vi är ett tvärprofessionellt team med bred kompetens, och flera rehabiliteringsinsatser sker i nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. Vi har även en egen FoUUI-grupp för dig som är intresserad av forskning, utveckling och innovation.Om tjänsten
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss arbetar du med poliklinisk verksamhet, både individuellt och i grupp. Bedömning, behandling och rehabilitering är centrala delar i uppdraget. En del av arbetet sker i team, varför vi söker dig som trivs med att samarbeta. I tjänsten ingår även handledning av studenter.
Det finns möjlighet att arbeta inom särskilda områden såsom barn och ungdomar, respiration samt kvinnohälsa, beroende på din kompetens och erfarenhet.
Vi erbjuder:
• Ett stimulerande och varierat arbete med stort eget ansvar.
• En arbetsmiljö som präglas av kunskapsutbyte, utveckling och kollegialt stöd.
• Flexibla arbetstider.
• Generöst friskvårdsbidrag.
• Fri sjukvård inom primärvården.
• Goda kommunikationer.
• En arbetsgrupp på cirka 70 engagerade och positiva medarbetare.Kvalifikationer
• Legitimationskrav: Fysioterapeut/Sjukgymnast.
• Meriterande med minst två års erfarenhet av arbete inom primärvård.
• Handledarutbildning (7,5 hp) är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska, motsvarande minst nivå C1 B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och trivs med att ta eget ansvar. Du har ett genuint intresse för att bidra till verksamhetens utveckling och är lösningsfokuserad i ditt arbete.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (100 %). Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: 1 november 2025 eller enligt överenskommelse..
Övrig information
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Nacka RehabCentrum Kontakt
Mimmi Engström, enhetschef 073-0850240 Jobbnummer
9498816