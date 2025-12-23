Fysioterapeut/Sjukgymnast, Olaus Petri vårdcentral
2025-12-23
Vi söker dig, vår nya medarbetare, som är nyfiken på hur det är att arbeta på Örebros största vårdcentral. Varmt välkommen med din ansökan!
Olaus Petri vårdcentral ligger i centrala Örebro och har drygt 22 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden, flerfamiljshus och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete för alla våra medarbetare. Här på Olaus Petri vårdcentral finns ett kompetent och professionellt fysioteam med både erfarna och nyare kollegor, dit vi nu söker en ny medarbetare. Vi strävar efter att dra nytta av våra olikheter och våra olika kompetenser för att kunna erbjuda våra patienter det bästa.
Trivs du i ett flexibelt arbete där det är högt i takt och en trevlig familjär stämning? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Fysioterapeut/Sjukgymnast, Olaus Petri vårdcentralPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att tillsammans med dina kollegor ansvara för det fysioterapeutiska arbetet på vårdcentralen och därigenom den vård vi ger våra patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att vara primärkontakt för patienter på vårdcentralen och självständigt genomföra funktionsbedömningar, utföra behandlingar samt planera och samordna fysioterapeutiska insatser. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp, och du kommer att möta patienter med besvär från hela rörelseapparaten samt psykisk ohälsa.
Du kommer också att samarbeta med externa aktörer, inklusive kommunala verksamheter, och spela en aktiv roll i utvecklingen av vårdcentralen och dess verksamhet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Du är en person som är självständig och tar personligt ansvar, är positiv, bidrar till utvecklingsarbete, ett gott arbetsklimat samt ser möjligheter i det dagliga arbetet. Du tycker om att samarbeta med övrig personal på vårdcentralen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har B-körkort då resor i tjänsten kan förekomma.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1062". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Patrik Genberg 019-602 34 07 Jobbnummer
9661975