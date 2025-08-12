Fysioterapeut/Sjukgymnast med MAR uppdrag som del i tjänsten
Vi söker dig Fysioterapeut/ sjukgymnast som vill ta ett steg vidare i karriären. Hos oss får du kombinera ditt kliniska arbete med ett viktigt strategiskt ansvar som Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Har du ett intresse för kvalitet, utveckling och säkerhet, då är detta ett jobb som passar dig!
Du arbetar som fysioterapeut/sjukgymnast i Torsby Kommun. Din utgångspunkt är från centrala Torsby där Rehabverksamheten har sina kontor. Dina arbetsuppgifter är mycket omväxlande och bygger på eget ansvar med planering och prioriteringar. Du träffar patienter både i deras ordinarie boende och på SÄBO/LSS. Arbetet innefattar bedömningar av patienters rörelseförmåga, träning och behandling samt förskrivning av hjälpmedel. Du kommer att ha ett nära samarbete med arbetsterapeut och övrig rehab personal, områdeschefer, sjuksköterskor och omsorgspersonal. Du ska stödja och stimulera de äldre samt ta tillvara dennes egna resurser i det dagliga livet. I dina arbetsuppgifter ingår handledning av omsorgspersonal och studenter i rehabiliterande och hälsofrämjande arbetssätt, fallprevention, hantering av hjälpmedel och utbildning.
Som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar du för säkerhet inom kommunens rehabiliteringsverksamhet, du arbetar med att utveckla nya rutiner och arbetssätt inom hälso- och sjukvårdsområdet. MAR uppdraget innebär att du har ett nära samarbete med MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) och SAS (Socialt ansvarig Samordnare). Du deltar regelbundet i socialförvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med intresse och kunskap i gällande lagstiftningar. Du har även flerårig erfarenhet inom yrket och vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av kvalitetsarbete och utvecklingsuppdrag.
Du gillar när det händer mycket samtidigt som du är mån om kvalitet och patientsäkerhet. Det är viktigt att du är noggrann, strukturerad, lösningsfokuserad och kunna prioritera arbetsuppgifter. Du skall vara trygg och trivas i din roll samt vara engagerad och bidra till ett gott arbetsklimat och en god verksamhet och kvalitetsutveckling.
Du är van vid självständigt arbete och fattar egna beslut samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och tycker det är självklart att jobba i team. Du bör ha goda ledaregenskaper och handledningsförmåga. Du är lyhörd, flexibel och engagerad och utmanas av situationer där nytänkande och kreativitet behövs. Du har god datorvana samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Erfarenhet ifrån kommunal äldreomsorg är meriterande.
Körkort B
Låter jobbet intressant, tveka inte utan hör av dig så diskuterar vi vidare.
Torsby kommun upptar en stor geografisk yta i norra Värmland med ca 11 500 invånare. Här finns Sveriges sydligaste vildmark runt knuten, med stora möjligheter till friluftsliv och aktiviteter året runt. Det finns ett rikt föreningsliv att ta del av.
Kommunen erbjuder för sin anställda friskvård på utvalda anläggningar (bland annat simhall, gym, Torsby skidtunnel) till subventionerat pris. Friskvårdstimme kan nyttjas en gång per vecka.
Torsby kommun samarbetar med Offentliga Jobb i rekryteringsärenden. Offentliga Jobb vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Offentliga Jobb! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
