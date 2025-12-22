Fysioterapeut/sjukgymnast inom ortopedi eller kirurgi/IVA
Rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuset, Eksjö
Rehabiliteringscentrum på Höglandssjukhuset är platsen för dig som gillar att både göra positiv skillnad för dina patienter och ha roligt på jobbet. Nu finns möjligheten för dig som är intresserad av fysioterapi inom slutenvården att få en tjänst med flertalet kollegor runt dig och möjligheter till nära samarbete med våra huvudkliniker. Är det Du som tar chansen? Välkommen med din ansökan!
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer arbetet huvudsakligen att rikta sig mot området ortopedi eller kirurgi/IVA.
Vi välkomnar om du har kompetens sedan tidigare men vi ser också fördelar med om du är nyutexaminerad.
Arbetsuppgifterna består främst av arbete gentemot inneliggande vård men vi har också ett uppdrag gentemot mottagningar där uppdraget växer i samband med att nära vård utvecklas.
Vi arbetar i tvärprofessionellt team både inom rehabiliteringscentrum och på kliniken. Din roll som fysioterapeut blir viktig både i det direkta patientarbetet men också som kompetensresurs i utvecklingsarbeten, utbildning och konsultationer.
Om det blir du som söker den här tjänsten så kommer du ha möjlighet att önska arbetsuppgifter utifrån det området ortopedi och kirurgi/IVA som intresserar dig.
"Som sjukgymnast inriktad mot ortopedi känner jag att jag tidigt i vårdkedjan gör skillnad för den enskilda patienten och bidrar med min sjukgymnastiska kompetens till teamet. Jag tycker om att gå till jobbet av just den anledningen. Att jobba på ett mindre sjukhus innebär ofta snabba beslutsvägar genom täta kontaktnät. För mig är det en framgångsfaktor för att bedriva utvecklande vård" / Karin, sjukgymnast mot ortopedkliniken
Tjänsten vi erbjuder är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig en anställning på heltid, men är öppna för diskussion kring lägre sysselsättningsgrad om det passar dig bättre.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som intresserar sig för rehabilitering inom ortopedi eller kirurgi/IVA.
I arbetet finns idag inarbetade arbetsuppgifter, riktlinjer och rutiner. Det finns också stora möjligheter till utveckling inom området. Vi söker därför dig som är initiativtagande och driver processer framåt.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra, uppskattar lagarbete och är flexibel. Du
tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och självständigt sätt och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och vidareutveckla ett välfungerande, viktigt och spännande arbete. Du har erfarna närmsta kollegor och samarbetar dessutom med andra rehabiliteringsprofessioner och medicinsk personal. Vi bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling, internutbildning och möjligheter till kompetensutveckling finns. Vi erbjuder dig en grundlig introduktion och tillgång till en erfaren mentor om du är ny i yrkesrollen.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar vi med att utveckla våra rehabprocesser för att uppnå så jämlik rehabilitering i länet som möjligt. Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss är du även involverad i förbättringsarbeten i det nära kliniska arbetet tillsammans i team på klinikerna.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta områdeschef Jenny Nilsson, tfn 0706-32 44 67 vid dina eventuella frågor.
Möjlighet finns också att ställa frågor om tjänsten till fysioterapeut Emma Hörberg Butler, tfn 010-243 7267
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1143/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659744