Fysioterapeut/sjukgymnast inom handkirurgi, VO hälsoprofessioner USÖ
Region Örebro län / Sjukgymnastjobb / Örebro Visa alla sjukgymnastjobb i Örebro
2026-07-07
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Vill du arbeta i ett engagerat team med hög specialistkompetens inom handkirurgi och rehabilitering? Vi söker nu en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till bästa möjliga vård för våra patienter. Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete med kompetenta kollegor i ett gott arbetsklimat där kompetensutveckling är en viktig del.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut inom handkirurgi arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med handskador och handkirurgiska tillstånd. Du samarbetar nära handkirurger, arbetsterapeuter och övriga professioner i ett multidisciplinärt team. Arbetet innefattar bland annat individuell rehabilitering efter handkirurgiska ingrepp, träningsprogram och uppföljning, patientundervisning och rådgivning samt samarbete med interna och externa vårdgivare.
I tjänsten ingår även handledning av studenter, vilket innebär att du bidrar till utveckling och lärande inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig om är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har ett intresse för handkirurgi och specialiserad rehabilitering. Erfarenhet inom handkirurgi är meriterande men inget krav. Du är självständig, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga samt har ett professionellt och empatiskt bemötande.
Viktigt för oss är att du har lätt för att skapa goda möten både med patienter och kollegor i teamet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Att verksamhetsområdet är nytt innebär att rutiner och samverkansformer är fortsatt i förändring, och du ska trivas med att vara en del av utvecklings- och förändringsarbete.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde hälsoprofessioner är en nystartad länsklinik. I verksamhetsområdet arbetar logopeder, dietister, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer, undersköterskor och administratörer. Placering av tjänsten är inom Enheten rörelseorgan som är en av flera enheter inom det nya verksamhetsområdet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Fysioterapeuterna
Marie Hellmark marie.hellmark@regionorebrolan.se 019-602 07 75 Jobbnummer
9994738