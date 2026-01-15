Fysioterapeut/Sjukgymnast, hemrehabilitering
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Närhälsan Åmål Rehabmottagning är en av fem rehab mottagningar i Dalsland.
Våra andra mottagningar ligger i Färgelanda, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och utgör tillsammans med Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet ett av åtta områden i Närhälsan rehab. Samtliga mottagningar är verksamma inom Vårdval Rehab i Västra Götaland.
På Rehabmottagningen i Åmål arbetar 4 medarbetare, varav tre är fysioterapeuter. Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet och att alla bidrar till trivseln på arbetsplatsen. Vi ger dig ett stimulerande arbete med kompetenta och trevliga kollegor. Vi ger dig ett engagerat och modernt ledarskap samt bra utvecklingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner i Närhälsan: Fördelar och förmåner
Om arbetet
Hemrehabilitering är en central del av ditt uppdrag, som innebär hembesök i nära samarbete med kollegorna på Närhälsans Åmål rehabmottagning. Arbetet är både spännande och utmanande, och du har möjlighet att utföra de flesta rehabiliteringsåtgärder hemma hos patienten. Vi integrerar rehabiliteringen i patientens vardagsaktiviteter och arbetar personcentrerat med en helhetssyn på patientens livssituation.
Basuppdraget inkluderar att undersöka och behandla patienter med olika besvär och skador från rörelseapparaten, såsom smärta, neurologiska problem, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd. Tillsammans med patienten utarbetas en personlig rehabiliteringsplan, och hjälpmedelsförskrivning kan bli aktuellt. Arbetet omfattar även undersökning, diagnostisering och behandling av patienter i alla åldrar, både på mottagningen och vid hembesök eller digitala besök. Behandlingen sker individuellt och i grupp.
I båda delarna av uppdraget samarbetar du tätt med andra professioner och ansvarar tillsammans med kollegor och chef för verksamhetens utveckling och förbättringsarbete. Fördelningen av arbetet kommer vara ungefär på 50/50 men kan anpassas utifrån dialog.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig. För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparter i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagning kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
