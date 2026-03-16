Fysioterapeut/Sjukgymnast Barn- och ungdomshabiliteringen Örebro
2026-03-16
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du utvecklas tillsammans med andra professioner?
Nu söker vi en fysioterapeut/sjukgymnast till ett vikariat på minst ett år inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Örebro. Hos oss arbetar du i team kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning och bidrar till deras utveckling och delaktighet i vardagen.
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast som vill arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar i åldern 0-21 år samt deras familjer. Arbetet innebär bland annat:
motoriska funktionsbedömningar
fysioterapeutisk behandling individuellt och i grupp
hjälpmedelsförskrivning och uppföljning
handledning och stöd till föräldrar samt personal i barnens och ungdomarnas närmiljö
Du arbetar i nära samarbete med andra professioner i team kring barnet och familjen. Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar i hela länet, men denna tjänst är knuten till ett team som utgår från den södra delen av Örebro stad. För sökande med erfarenhet inom området kan uppdrag i verksamhetens rehab-team bli aktuellt. Teamet arbetar med rehabiliterande insatser för barn med neurologiska skador.
Vi erbjuder:
en grundlig introduktion med handledning
kollegialt stöd från erfarna fysioterapeuter
regelbundna träffar med fysioterapeutkollegor i verksamheten
metoddagar och kompetensutveckling inom olika områden
Vi värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett gott arbetsklimat.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
har intresse för att arbeta med barn och ungdomar
trivs med att samarbeta i team och bidra till ett gott arbetsklimat
är flexibel och har ett engagerat arbetssätt
Meriterande:
erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning eller neurologiska sjukdomar
erfarenhet av rehabiliterande arbete med barn med neurologiska skador
B-körkort krävs då resor i tjänsten förekommer.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
Barn- och ungdomshabiliteringen
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Maria Hertin 019-602 23 43 Jobbnummer
9799835