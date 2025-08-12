Fysioterapeut/sjukgymnast, Barn- och ungdomshab Falun
Region Dalarna / Sjukgymnastjobb / Falun Visa alla sjukgymnastjobb i Falun
2025-08-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du göra skillnad för personer med funktionsnedsättning och deras närstående? Trivs du med att ingå i en arbetsgrupp med stort engagemang, lösningsfokus och arbetsglädje? Då är Barn- och ungdomshabiliteringen arbetsplatsen för dig!
Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna. På varje enhet finns Barn- och ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering med tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens. Habiliteringens uppdrag består i att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och en god livssituation.
Inom Habiliteringen finns en bred kompetens inom området funktionsnedsättning. Vi har ett utvecklande och prestigelöst klimat och vår arbetsmiljö präglas av professionalitet, lärande, omtänksamhet, engagemang och tolerans. Placering kan diskuteras utifrån våra olika mottagningar. Viktigast är att vi får in en kvalificerad kollega som bidrar till gemenskap och utför sitt uppdrag med intresse och engagemang!
Fysioterapeut/sjukgymnast, Barn- och ungdomshab FalunPubliceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer ditt arbete att vara lärorikt och omväxlande, där teamarbete med andra professioner är centralt. Vårt team består av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog/speciallärare och chef.
Dina uppgifter som fysioterapeut/sjukgymnast är bland annat att i nära samråd med patient och närstående, utreda, initiera behandling och följa upp patientens motoriska funktioner och utveckling i patientens olika miljöer. Du ger insatser för att patienten ska kunna bibehålla, utveckla och/eller kompensera fysiska förmågor. Du utreder behov och förskriver, samt följer upp hjälpmedel.
Vårt arbete sker i nära samverkan med våra vårdgrannar, kommunala verksamheter, assistansutövare, närstående med flera.
Förmåner:
Introduktionsprogram, tillgång till mentor och handledare samt yrkesträffar tillsammans med fysioterapeutkollegor i verksamheten som bidrar till din utveckling.
Du jobbar dagtid, vardagar och har själv möjlighet att påverka din arbetstid med förmånligt flexavtal.
Vissa administrativa arbetsmoment kan ske på distans i överenskommelse med din chef. Vi jobbar också allt mer med digitala lösningar både i patientarbetet och i mötesverksamheten.
Vi har egen personalutbildning och är generösa med vidareutbildningar som matchar verksamhetens behov.
Du får 2 000 kronor/år i friskvårdsbidrag.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Fysioterapeut/sjukgymnast examen/legitimation.
B-körkort
Meriterande:
Några års erfarenhet
Erfarenhet av arbete med barn och gärna inom habiliteringen
Personliga erfarenheter:
Du är driftig, flexibel och har en god förmåga att prioritera. Du har ett engagemang och intresse för arbete med vår målgrupp. Du trivs med att jobba i team, du har dock också god förmåga att arbeta självständigt. Genom ditt professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med såväl kollegor som patienter och närstående, samt bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du delar gärna med dig av din kunskap och ber om hjälp vid behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsterna tillsätts förutsatt att vakanstillsättning beviljas.Så ansöker du
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Yrkesutvecklare
Lisa Kullman 0243-497806 Jobbnummer
9454953