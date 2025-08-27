Fysioterapeut/sjukgymnast - vi har plats för fler!
2025-08-27
Visst vore det kul att vara en del av en liten och väl sammansvetsad arbetsgrupp med ett nära ledarskap där rehabfrågor står i centrum.
Hos oss får du ett varierande arbete inom rehabilitering och habilitering. Vi gör bedömningar och insatser för personer som bor på kommunens olika boenden, i egna hemmet och i dagverksamhet. Just nu söker vi två fysioterapeuter/sjukgymnaster. En som delvis kommer att arbeta mot LSS och socialpsykiatri och en som delvis kommer att arbeta mot korttidsboende och trygg hemgång.
Vi behöver dig
Du har ett genuint intresse och engagemang att hjälpa människor till en fungerande vardag.
Du planerar ditt arbete både själv och tillsammans med ett arbetslag av andra fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter, sjuksköterskor och undersköterskor.
• Du prioriterar ärenden
• Genomför bedömningar
• Planerar, genomför och följer upp träning och behandlingar
• Förskriver hjälpmedel
• Utbildar och handleder patienter, omvårdnadspersonal och anhöriga
• Samverkar med annan personal i kommunen och på Region Dalarna.
• Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Pulsen.
Det här får du
I arbetslaget bryr vi oss om varandra, värdesätter trivsel och gemenskap. Stöd från erfarna kollegor ger helhetssyn och en kvalitativ vård för patienten och anhöriga.
Enhetschefen och den biträdande enhetschefen är dina vägledare och bollplank som vill höra hur det går, hur du mår och hur du tycker att vi ska utveckla verksamheten.
Du har möjlighet att få friskvårdsbidrag. Det finns även andra friskvårdserbjudanden genom kommunens avtal med tränings- och friskvårdsanläggningar.
Dessutom kan du byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar.
För övriga förmåner se:
• För att jobba hos oss behöver du vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
• Arbetslivserfarenhet inom kommunal rehabilitering är meriterande, men inget krav.
• Arbetet innefattar resor så för tjänsten erfordras B-körkort för manuell växellåda.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön
