Fysioterapeut/Sjukgymnast - trygg introduktion och nära samarbete i team

Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi söker nu en engagerad sjukgymnast/fysioterapeut till Rehabenheten inom Hälso- och sjukvårdsenheten i Mönsterås kommun. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.
Hos oss blir du en del av ett välfungerande och kompetent team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter. Vi arbetar nära tillsammans för att skapa en trygg, kvalitativ och utvecklande vård för våra invånare.
I rollen ingår rehabiliterande insatser inom både särskilt boende och ordinärt boende. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att följa personer över tid. Det skapar kontinuitet och gör skillnad i vardagen för invånarna.
Vi arbetar i tvärprofessionella team. Här delar fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvaret för olika områden. Samarbete med biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal är en naturlig del av arbetet.
Det här erbjuder vi dig:
• Stark gemenskap och stöd: Du blir en del av en grupp fysioterapeuter/sjukgymnaster som stöttar varandra och delar kunskap. Som ny hos oss får du en tydlig introduktion och mentorskap för att du snabbt ska kunna känna dig trygg i rollen.
• Flexibilitet och variation: Du får möjlighet att själv planera ditt arbete i samråd med teamet. Ingen dag är den andra lik och du möter människor med många olika behov, diagnoser och förutsättningar.
• Utveckling och kvalitet: Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete, kvalitetsutveckling och professionell utveckling. Vi träffas regelbundet för att lära av varandra och stärka professionen.
• Meningsfullhet: Här får du verkligen bidra till att människor kan bevara och utveckla sina funktioner, något som kan göra stor skillnad i deras livskvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som har ett rehabiliterande samt salutogent förhållningssätt. Du vill vara en del av en arbetsplats där utveckling, samarbete, flexibilitet och hög kvalitet är självklara ledord.
• Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
• B-körkort erfordras
• Erfarenhet av yrket är meriterande men vi välkomnar även nyutexaminerade och erbjuder en trygg introduktion
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Är du redo att bli en del av ett engagerat team där vi både tar ansvar, har roligt och utvecklas tillsammans?
Då är du varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift.
Enligt avtal.
