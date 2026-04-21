Fysioterapeut/sjukgymnast - bli en del av vårt engagerade team
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Arbetsuppgifter
Hos oss möter du ett engagerat och hjärtligt team som arbetar tillsammans för att skapa trygghet och livskvalitet för våra patienter. Vi tror på nära samarbete, respekt och att varje möte gör skillnad. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där omtanke och kompetens går hand i hand.
Som fysioterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter från 20 års ålder.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Självständig bedömning, planering och genomförande av fysioterapeutiska insatser
* Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
* Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal och rehabombud i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt
* Bedömning och intyg i samband med bostadsanpassning
* Utbildning av omvårdnadspersonal i manuella förflyttningar
Vi arbetar med stort fokus på teamarbete och personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner kring patienten såsom arbetsterapeut, sjuksköterska, rehabassistent, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef samt externa samverkansparter.
Vi erbjuder dig
* En trygg arbetsplats med stöd och kunskapsutbyte från erfarna kollegor
* Ett öppet och inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
* Ett meningsfullt arbete där kompetens, omtanke och utveckling står i fokus
Förmåner:
Friskvårdsbidrag 2000 kr/år, arbetsskor, möjlighet till semesterväxling samt tillgång till personalförening med subventionerade aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad fysioterapeut
* Är självständig, strukturerad och kan planera samt prioritera ditt arbete
* Är flexibel och tar ansvar
* Har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter
* Har god samarbetsförmåga
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig med längre erfarenhet introduktionen anpassas efter dina behov.
Manuellt Bkörkort krävs.
Rekrytering sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320411". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878)
Biblioteksgatan 10 (visa karta
)
286 80 ÖRKELLJUNGA Kontakt
Tf enhetschef HSV/sjuksköterskor/rehab-personal
Sofia Roos sofia.roos@orkelljunga.se 0435-55118 Jobbnummer
