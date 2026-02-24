Fysioterapeut, semestervikariat, till Rehabiliteringskliniken i Halmstad
Vill du arbeta i ett engagerat team där du får utvecklas och bidra till patienters återhämtning? Välkommen till oss på Hallands sjukhus!Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta på sjukhuset i Halmstad.
Den exakta placeringen kommer formas utifrån verksamhetens behov och vilken kompetens du kan bidra med.
Som fysioterapeut hos oss kan dina arbetsuppgifter inkludera:
- Bedömning och rehabilitering av patienter på heldygnsavdelning
- Överrapportering till nästa vårdnivå
- Möjlighet till arbete inom öppenvård
- Samarbete i tvärprofessionella team
Om arbetsplatsen
På Rehabiliteringskliniken i Halland arbetar idag cirka 280 medarbetare. Här finns arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder, psykologer, fysioterapeuter och undersköterskor. Alla professioner verkar i ett nära samarbete med alla kliniker på Hallands sjukhus som bedriver patientverksamhet.
På arbetsterapin och fysioterapin på Halmstad sjukhus är vi idag cirka trettio medarbetare, varav två är rehabassistenter, åtta arbetsterapeuter, arton fysioterapeuter och en avdelningschef.
Vi erbjuder
- Stimulerande arbetsuppgifter i nära samarbete med kollegor och team
- Trivsam arbetsmiljö i en härlig gemenskap
- Stöttning och handledning av erfarna kollegor
- Utvecklande miljö med dagligt lärande
- Ett närvarande och engagerat ledarskap Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast - du kan vara helt ny i yrket, men vi ser gärna att du har några års yrkeserfarenhet. Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och bidra till deras återhämtning.
Vi tror att du:
- Trivs med att arbeta i team och ser värdet i samverkan mellan olika professioner
- Är flexibel, ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt
- Har ett nyfiket förhållningssätt och tar dig an arbetsuppgifter med engagemang
- Bidrar till en positiv arbetsmiljö och är öppen för lärande och utveckling
Vi månar om att ha rätt person på rätt plats och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Förmåner
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
