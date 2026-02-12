Fysioterapeut, primärvårdsrehabiliteringen Filipstad
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Filipstad Visa alla sjukgymnastjobb i Filipstad
2026-02-12
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Filipstad
, Munkfors
, Kristinehamn
, Forshaga
, Hagfors
eller i hela Sverige
En av våra tre fysioterapeuter i Filipstad går nu i pension och vi söker därför efter en ny kollega till vår fantastiska arbetsgrupp.
Din arbetsplats
På fysioterapimottagningen Filipstad jobbar vi tillsammans i ett litet och sammansvetsat team med patienternas bästa i fokus. Vi bedriver bred primärvårdsrehabilitering inklusive patientutbildningar och träning i vår träningslokal. Vi samarbetar dagligen tätt med våra arbetsterapeuter samt med personal på vårdcentralen som finns i samma hus.
Vi är en del av primärvårdsrehabilitering Östra som består av arbetsterapi- och fysioterapimottagningar i Filipstad, Kristinehamn och Storfors. I nuläget är vi totalt 11 fysioterapeuter/sjukgymnaster i arbetsgruppen. Förutom fysioterapeuter och arbetsterapeuter har vi även en vårdadministratör anställd hos oss.
Vi har ett välkomnande och hjälpande klimat och vill att du får en så bra start som möjligt. Du kommer därför ges möjlighet att påverka din introduktion och erbjudas en mentor.
Ledarskapet hos oss bygger på utvecklande och tillitsbaserat ledarskap för att både du som individ och organisationen ska utvecklas på bästa sätt. Som medarbetare ger det dig stora möjligheter till inflytande och mer frihet och ansvar i ditt arbete.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. Vi arbetar med flextid och som medarbetare hos oss får du stor frihet att planera ditt arbete inom givna ramar. Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå bättre funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Du möter vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd och behandling. Vi jobbar tillsammans med stort ansvar för verksamheten, och förbättringsarbete är en viktig och integrerad del av vardagen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet inom primärvård och/eller vidareutbildning inom exempelvis yrsel, psykisk ohälsa, långvarig smärta, OMT eller MDT är meriterande men inget krav. Inom enheten är vi vana att introducera nya medarbetare och välkomnar gärna dig som är ny eller nyfiken på att testa nytt inom yrket.
För att passa hos oss ser vi gärna att du en trygg person med förmåga att analysera en helhet. Du samarbetar bra med andra men kan även arbeta självständigt. Har du dessutom ett driv för utveckling och förbättring både individuellt och för verksamheten så kommer du passa väldigt bra hos oss!
Vi erbjuder en trygg anställning där vi värdesätter balans, utveckling och arbetsglädje.
Intervjuer kan komma att göras löpande under annonseringstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primärvårdsrehabilitering Östra Kontakt
Josef Genelöv, enhetschef 010-8386295,josef.genelov@regionvarmland.se Jobbnummer
9738528