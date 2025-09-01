Fysioterapeut, Omtanken Rehabcenter Majorna
2025-09-01
Vi söker en fysioterapeut med intresse för att arbeta med psykisk ohälsa till vårt team i Majorna
I det gamla posthuset vid Jaegerdorffsplatsen hittar du Omtanken Majorna Rehabcenter. Vi är samlokaliserade med Omtanken Majorna vårdcentral. Hit är det lätt att ta sig både med bil och kollektivtrafik. Vårt rehabteam består idag av fyra fysioterapeuter och två arbetsterapeuter. Genom bredden av kompetens kan vi ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.
Omtanken Majorna Rehabcenter ingår i Vårdval Rehab Västra Götaland.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsbeskrivning
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar samt med alla typer av besvär. Vi erbjuder behandling och träning både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även hembesök och digitala besök.
Patienterna kan ha en komplex symtombild så vi lägger stor vikt vid att du som fysioterapeut kan arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier. Tillsammans med patienten och kollegor lägger du upp en plan för vård och rehabilitering utifrån patientens behov.
Du kommer att arbeta med somatiska besvär, önskvärt är också att du har ett intresse av att arbeta med patienternas psykiska hälsa då vi har behov av att förstärka ytterligare inom detta område.
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut, gärna med några års erfarenhet av primärvård och med intresse för att arbeta med psykisk ohälsa. Utbildning inom basal kroppskännedom och/eller mediyoga är meriterande.
I arbetet möter du många olika människor och därför är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och kan identifiera individens unika behov, för att ta fram en gemensam behandlingsplan. För dig är det en självklarhet att samarbeta med dina kollegor och vid behov även andra aktörer.
Du sätter vården i fokus, med stort engagemang för patientens välmående. Du beskriver dig som företagsam, självgående och en lagspelare som arbetar för att föra verksamheten framåt. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete
Fortlöpande erfarenhetsutbyte samt ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper
En spännande och lärorik organisation i ständig utveckling
Möjlighet att påverka ditt schema och arbetstid
Tydlig och närvarande ledning
Ett gediget mentor- och utbildningsprogram
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bland annat friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
