Fysioterapeut, Medpro Clinic Rehab Åmål
Vi söker två fysioterapeuter till Medpro i Åmål
Hos oss på Medpro Clinic Åmål finns rehabmottagning, vårdcentral, BVC och mottagning för Ungas Psykiska Hälsa. Detta innebär att vi kan ta emot patienter i alla åldersspann och erbjuda ett komplett vårdutbud inom primärvården.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Vårt mål som rehabenhet är att erbjuda patienter bästa möjliga vård och bemötande.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt schema och arbetstid. Det finns också möjlighet att förlägga en del av arbetet på distans. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din kompetensutveckling.
Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland. Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierad vardag med patienter i alla åldrar – från akuta besvär till långsiktig rehabilitering. Du arbetar med bedömning, behandling och rehabilitering, både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även hembesök och digitala besök. Vi har regelbundna avstämningar i teamet så att insatser riktas och kan ges med patientens behov i centrum. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Vi söker dig som
✔️ Är legitimerad fysioterapeut
✔️ Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
✔️ Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
✔️ Har B-körkort
Erfarenhet från primärvård är ett plus – men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad att söka!
Vi erbjuder dig
✅ Flexibla arbetstider – möjlighet att påverka ditt schema
✅ Tydlig och närvarande ledning
✅ Distansarbete – delar av tjänsten kan ske hemifrån
✅ Introduktions- och mentorsprogram
✅ Korta beslutsvägar och chans att påverka verksamheten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Antal tjänster: 2 st
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas Psykiska Hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medtanken Vård AB
662 30 ÅMÅL Arbetsplats
