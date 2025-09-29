Fysioterapeut, Medpro Clinic Rehab Åmål
Medpro Clinic Group AB / Sjukgymnastjobb / Åmål Visa alla sjukgymnastjobb i Åmål
2025-09-29
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medpro Clinic Group AB i Åmål
, Vänersborg
, Tanum
, Trollhättan
, Lilla Edet
eller i hela Sverige
Är du vår nya fysioterapeut i Åmål?
Hos oss på Medpro Clinic Åmål finns vårdcentral, BVC, mottagning för Ungas Psykiska Hälsa och rehabmottagning. Detta innebär att vi kan ta emot patienter i alla åldersspann och erbjuda ett komplett vårdutbud inom primärvården.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Vi arbetar med teambesök och har regelbundna konferenser så att vård och rehabilitering kan ges på bästa sätt med patientens behov i centrum. Vårt mål som rehabenhet är att erbjuda patienter bästa möjliga vård och bemötande.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt schema och arbetstid. Det finns också möjlighet att förlägga en del av arbetet på distans. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din kompetensutveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar samt med alla typer av besvär. Vi erbjuder behandling och träning individuellt och i grupp samt hembesök. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Patienterna kan ha en komplex symtombild så vi lägger stor vikt vid att du som fysioterapeut kan arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.
Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som vill anta utmaningen att arbeta självständigt och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och/eller primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad att söka.
I arbetet möter du många olika människor och därför är det viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och kan identifiera individens unika behov, för att ta fram en gemensam behandlingsplan. För dig är det en självklarhet att samarbeta med dina kollegor och vid behov även andra aktörer.
Du sätter vården i fokus, med stort engagemang för patientens välmående. Du beskriver dig som företagsam, självgående och en lagspelare som arbetar för att föra verksamheten framåt. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Krav på B-körkort.
Vi erbjuder
Ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete
Fortlöpande erfarenhetsutbyte samt ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper
En spännande och lärorik organisation i ständig utveckling
Möjlighet att påverka ditt schema och arbetstid
Möjlighet att förlägga del av arbetet på distans
Tydlig och närvarande ledning
Ett gediget mentor- och utbildningsprogram
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bland annat friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medpro Clinic Group AB
(org.nr 559070-7294), https://www.medpro.se/ Arbetsplats
Medpro Clinic Jobbnummer
9530486