Fysioterapeut Medfit Haninge, Är du specialist (alt. har 3 års erfarenhet)?
Medfit AB / Sjukgymnastjobb / Haninge Visa alla sjukgymnastjobb i Haninge
2025-12-10
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medfit AB i Haninge
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är specialistfysio eller har minst 3 års erfarenhet. Extra meriterande är specialist inom: Smärtrehab, Mental hälsa, OMT, Idrottsmedicin, Pediatrik.
Är du peppad på något nytt i din yrkeskarriär och vara en del av en utvecklande primärvårdsrehab? Och samtidigt ha roligt på jobbet? Då har du kommit rätt - det är på Medfit Haninge du ska börja!
Som fysioterapeut arbetar du självständigt och i ibland i team tillsammans med arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer, personliga tränare, gruppträningsinstruktörer med flera. Vi har ett brett patientklientel i alla åldrar och försöker styra så att du får träffa just den patientgrupp du tycker är roligast att jobba med. Win-win både för dig och patienterna!
På Medfit bedriver vi primärvårdsrehabilitering på uppdrag av Region Stockholm samt friskvårdsverksamhet. Denna kombination skapar unika förutsättningar för dig som fysioterapeut att arbeta på ett hälsofrämjande sätt tillsammans med dina patienter. Vår ambition är att hjälpa alla människor till ett friskare liv genom rörelse.
Vi erbjuder:
En nytänkande verksamhet med korta beslutsvägar och stora ambitioner. Vi vill helt enkelt vara Stockholms bästa primärvårdsrehab!
Nya fräscha lokaler med ett stort gym och bra rehabmöjligheter
Ett introduktions- och mentorskapsprogram som introducerar dig i företaget och verksamheten.
Kontinuerlig kompetensutveckling för alla anställda, bl.a. genom individuell utvecklingsplan samt internutbildningar 2 gånger/månad.
Möjlighet till flexibla arbetstider och planera din arbetsdag efter ditt arbetssätt.
Månadsvisa avstämningar med närmsta chef där du både får och ger feedback och har möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsmiljö (eller bara prata om annat i livet - sånt gör vi gärna också!)
Friskvårdstimme 1 gång per vecka
Friskvårdsbidrag samt tillgång till fri träning på alla tre av Medfits anläggningar
Kontakta oss idag eller kom förbi så berättar vi gärna mer om detaljer!
072-539 05 83 emil.ljung@medfit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: emil.ljung@medfit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysioterapeut 3år/specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medfit AB
(org.nr 559027-5623)
Haninge centrum, Runstensvägen 1 (visa karta
)
136 46 HANDEN Arbetsplats
Medfit Haninge Kontakt
Enhetschef
Emil Ljung emil.ljung@medfit.se 0725390583 Jobbnummer
9637854