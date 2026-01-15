Fysioterapeut med kompetens inom psykisk hälsa sökes till primärvårdsrehab
Vi söker en fysioterapeut med fördjupad kunskap inom kroppskännedom och dess terapeutiska tillämpning till vår primärvårdsmottagning, som är belägen i ett område där behovet av denna kompetens är stor.
Om oss
Praktikertjänst Rehab Skärholmen är en väletablerad primärvårdsrehabmottagning i Skärholmens centrum med kollektivtrafiken nära. Vi är en stor mottagning med cirka 40 kompetenta och engagerade medarbetare som strävar efter att förbättra hälsan i området.
Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss möter du patienter i alla åldrar med varierande behov från smärta och rörelsebegränsningar till stressrelaterade besvär och rehabilitering efter skador eller sjukdom.
Du behöver kunna ta emot patienter inom hela primärvårdsrehabuppdraget, men vi söker särskilt dig som vill arbeta mer inriktat mot de patienter som har behov av ökad kroppskännedom och dess terapeutiska tillämpning. Din spetskompetens blir särskilt värdefull här, där många patienter kan dra nytta av metoder som främjar ökad kroppsmedvetenhet. Du kommer att arbeta både med individuella behandlingar och gruppverksamhet. Här finns även möjlighet att utveckla tvärprofessionellt samarbete kring dessa patienter.
Kvalifikationer
- Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
- Har fördjupad kompetens inom kroppskännedom (ex. Basal Kroppskännedom, Feldenkrais, eller motsvarande)
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med intresse/erfarenhet av kroppskännedom och dess terapeutiska tillämning. Som person är du bra på att skapa goda relationer och får patienten att känna sig delaktig och trygg. För att lyckas i rollen är du bra på att prioritera och strukturera samt trivs med att ta eget ansvar för ditt arbete.
Vi erbjuder:
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Mentorsprogram med tillgång till både en mentor och fadder under ditt första år som fysioterapeut
- Ett generöst flextidsavtal
- Fri sjukvård/fria läkemedel upp till högkostnadsbelopp
- Friskvårdsbidrag 5000kr
- Vi är anslutna till Vårdföretagarna och kollektivavtal finns.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning. Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Emmy Koskinen på 0707881551 alternativt emmy.koskinen@ptj.se
Är detta en tjänst för dig eller någon du känner? Ansök idag eller tipsa rätt person. Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
