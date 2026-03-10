Fysioterapeut med intresse för slutenvård sökes till SÖS - vikariat
2026-03-10
Publiceringsdatum2026-03-10
Södersjukhuset, verksamhet hälsoprofessioner och arbetsterapi- och fysioterapienheten (AFE) söker en fysioterapeut som kan ersätta vår föräldralediga kollega.
Det finns stora möjligheter för rätt person att det kan utvecklas till en tillsvidaretjänst. Du kommer arbeta inom slutenvården mot infektion, medicinavdelningar och eventuellt även ortopeden. Du är anställd på arbetsterapi- och fysioterapienheten (AFE) som är en del av verksamheten Hälsoprofessioner. AFE utför arbetsterapi- och fysioterapi insatser både i slutenvård och öppenvård kopplat till samtliga vuxenverksamheter på Södersjukhuset. Vi ansvarar för den initiala rehabiliteringen och fysiska optimeringen av patienterna på SÖS. Vi är ca 16 arbetsterapeuter och drygt 40 fysioterapeuter på enheten som leds av två enhetschefer. Din anställning är på enheten och vi är inte klinikanslutna därmed finns det stort utrymme att utvecklas i den riktning Du önskar. Vården är i ständig utveckling därmed behöver Du vara flexibel och kan komma att placeras på andra avdelningar än din ordinarie om behov uppstår i verksamheten. Detta sker i dialog och endast i verksamheter där du har den kompetens som arbetet kräver.Dina arbetsuppgifter
Kliniskt arbete inom slutenvård. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeutAnställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning. Heltid.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
