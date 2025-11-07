Fysioterapeut med intresse för hjärtrehabilitering/kardiologi sökes
2025-11-07
Södersjukhuset söker en fysioterapeut för arbete inom kardiologi och hjärtrehabilitering.
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av hjärtrehabilitering.
Arbetsterapi- och fysioterapienheten (AFE), som tillhör verksamhetsområdet ortopedi, har cirka 55 medarbetare varav 15 arbetsterapeuter och ca 40 fysioterapeuter. Vi bemannar hela sjukhusets vuxen vård med arbetsterapi- och fysioterapiinsatser. På vår arbetsplats är utveckling en naturlig del av arbetet och att utveckla rollen som fysioterapeut liksom professionen ingår i arbetsuppgifterna och ses som en del av det kliniska arbetet. Som specialistfysioterapeut förväntas du också bidra med din kunskap och kompetens som handledare för våra studenter.
Vi erbjuder:
Utvecklande klinisk miljö på en av Sveriges främsta enheter för hjärtrehabilitering av ischemipatienter, utnämnd av Swedheart 2025. Kompetensutveckling genom teamarbete och samverkan, handledning, nätverksträffar samt utbildningar och kurser.
Arbetsplatsen är centralt belägen i Stockholm. Som anställd på SÖS har du flera förmåner bland annat friskvårdsbidrag 5000 kr/år tillgång till personalgym samt subventionerad läkarvård/sjukvård från vårdgivare inom Region Stockholm.Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut inom hjärtrehabilitering kommer du arbeta kliniskt med patientarbete både inom öppenvård och slutenvård.
Helgtjänstgöring var 8:e helg ingår liksom handledning av studenter.Anställningsvillkor
Anställningsform:
Tillsvidaretjänst, heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Helgtjänstgöring enligt schema var 8:e helg.
Meriter
Erfarenhet från arbete inom kardiologi och intensivvård är meriterande.
Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
