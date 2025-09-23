Fysioterapeut med intresse för gynekologi, kirurgi och onkologi
Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen för hälsoprofessioner kännetecknas av välfungerande interprofessionella team, något vi är mycket stolta över. Vårt verksamhetsområde har ett brett uppdrag där det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta. Det finns goda möjligheter att medverka i utvecklingsarbete och forskning, i vårt arbete omsätter vi ny kunskap i vården. Nu söker vi en fysioterapeut inom kvinnosjukvården gynavdelningen och hematologen.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som är fysioterapeut med erfarenhet eller intresse för kvinnosjukvård, cancerkirurgi och onkologi. Din kliniska placering kommer att vara på gynekologavdelning 96C, samt inom öppen och slutenvård inom områdena kvinnosjukvård och onkologi. På gynekologavdelningen möter du patienter som har genomgått större operationer på grund av gynekologisk cancer. Din roll är att hjälpa och stötta patienter i att komma igång efter kirurgi och därmed minska risken för postoperativa komplikationer. I verksamheten ingår även viss öppenvård med träningsgrupper för att stödja patienter med att komma igång fysiskt efter större operationer samt som en del av deras cancerrehabilitering. På gynekologavdelningen ansvarar du för att stödja personalen i mobilisering av patienter i syfte att minska risken för vårdrelaterade komplikationer samt bedöma behovet av eventuella hjälpmedel. Du kommer att tillsammans med dina fysioterapeutkollegor ingå i vår bemanningsgrupp för kvinnosjukvård och onkologi. Vi arbetar mycket med utveckling av nya arbetssätt och nya arbetsmetoder och vi lägger stor vikt kring din förmåga att reflektera och utveckla vården. Att vara fysioterapeut på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Tillsammans med många kollegor kan du få stöd och inspiration. Studenthandledning ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast med erfarenhet av och/eller intresse för kliniskt arbete inom kvinnosjukvård, kirurgi och onkologi. Du bör ha goda kunskaper inom fysiologi och respiration, samt smärttillstånd eller ett stort intresse för att utveckla din kompetens inom dessa områden. Även du som är nyare i din roll är välkommen att söka, då vi anpassar introduktionen efter behov.
Din kompetens
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom någon av områden kvinnosjukvård, kirurgi eller onkologi.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbets-och organisationsförmåga, förmåga att prioritera och arbeta självständigt. Som person är du trygg, stabil och öppen. Du har god självkännedom och tycker om att arbeta i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat (251103-260831) med tillträde 3 november eller enligt överenskommelse. Som medarbetare inom Region Uppsala har du tillgång till Friskhusets gym, gruppträning, fysioterapi, ergonomi, personlig träning, föreläsningar och massage till ett förmånligt pris. Som fysioterapeut hos oss ingår du i ett yrkesnätverk på sjukhuset och har möjligheter till vidareutveckling både internt och externt.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Hanna Edin, 018-617 14 62
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS802/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9521519