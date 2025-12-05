Fysioterapeut med hjärtat på rätt ställe.
2025-12-05
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Hos oss möter du ett engagerat och hjärtligt team som arbetar tillsammans för att skapa trygghet och livskvalitet för våra patienter. Vi tror på nära samarbete, respekt och att varje möte gör skillnad. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där omtanke och kompetens går hand i hand.
Din roll
Som fysioterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter från 20 års ålder.
Arbetet omfattar:
Självständig bedömning, planering och genomförande av åtgärder.
Utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
Delegering samt handledning av omvårdnadspersonal och rehabombud i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt.
Bedömning och intyg för bostadsanpassning.
Att utbilda omvårdnadspersonal i manuella förflyttningar.
Vi arbetar med stort fokus på teamarbete och personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner kring patienten såsom arbetsterapeut, sjuksköterska, rehabassistent, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och enhetschef samt externa samverkansparter.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats där du får stöd och utbyte av erfarna kollegor både inom yrket och i teamet.
Ett öppet klimat där vi stöttar varandra och ser till att arbetet blir meningsfullt och utvecklande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad fysioterapeut.
* Är självledande och kan planera samt prioritera dina arbetsuppgifter.
* Är flexibel och ansvarsfull.
* Är nyfiken och engagerad.
* Är positiv och fokuserar på lösningar istället för hinder.
* Har god samarbetsförmåga.
* Kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
* Har ett vänligt och professionellt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Förmåner: friskvårdsbidrag på 2000:-, arbetsskor, semesterväxling och en personalförening där alla anställda kan ta del av aktiviteter till ett förmånligt pris.
Vi välkomnar dig som är erfaren likaväl som dig som är ny i yrket! Introduktion anpassas efter dina behov.
Manuellt körkort krävs.
Rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
