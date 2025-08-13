Fysioterapeut med fördjupning inom/intresse för barn
2025-08-13
Har du fördjupning inom pediatrik och/eller intresse av att arbete med barn inom primärvård?
Vår fysioterapeut Lotta går vidare mot nya utmaningar efter att ha byggt upp vår barnverksamhet här på Gustavsbergs vårdcentral.
Vi söker därför efter en ersättare som tillsammans med ytterligare en barnfysiokollega kan fortsätta att utveckla vår barnverksamhet.
Om Värmdö Rehab och Gustavsbergs universitetsvårdcentral
Vill du arbeta inom primärvården i nära samarbete med kollegor, läkare och andra professioner på vårdcentralen? Vill du arbeta på en av Sveriges finaste arbetsplatser; i fina lokaler med utsikt över havet? Vill du vara en del av vårt professionella team och vara med att fortsätta utveckla rehab på vår universitetsvårdcentral? Då är du välkommen att söka till vårt härliga rehabteam där gemenskap och samverkan råder i en trygg arbetsmiljö. Hos oss arbetar ca 35 medarbetare varav drygt hälften är fysioterapeuter, många med fördjupning inom olika områden. Vi har även två specialiserade fysioterapeuter i OMT och Idrott&Hälsa.
Gustavsbergs universitetsvårdcentral, med Värmdö rehab, är en av Sveriges största vårdcentraler och SLSO är näst största företag i Hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer om oss Värmdö rehab (regionstockholm.se).
Du hittar oss här: Gustavsbergs vårdcentral - Google Maps Kommunalt går det bussar från Slussen var tionde minut och restiden är 25-30 min. Våren 2026 öppnar den nya bussterminalen i berget vid Slussen varvid restiden minskar avsevärt om man behöver byta vid Slussen.
Om dig vi söker
Vi söker dig som har påbörjat en fördjupning inom barn och/eller har erfarenhet och intresse för området. I primärvården förekommer en stor variation av diagnoser och åldrar vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande. Dina arbetsuppgifter består i första hand av att träffa barn och ungdomar men till viss del kan det även bli aktuellt med andra åldersgrupper inom primärvården beroende på flödet av barnpatienter och dina övriga kompetenser. Som barnfysioterapeut fyller du en viktig funktion i teamet kring patienten för att skapa en trygg och kvalitativ vård där samarbete med andra vårdgivare är av stor vikt. Vi samarbetar bl.a. med BVC, ungdomsmottagningen och Elevhälsan. Hos oss präglas verksamheten av kontinuerlig metodutveckling, där alla är med och ansvarar för verksamhetens mål och resultat. Möjlighet till kompetensutveckling inom området finns; inte minst möjlighet att auskultera med erfarna kollegor inom området.
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Heltid med flexibla arbetstider
Provanställning kan komma att tillämpas
Tillträde enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Leg fysioterapeut kompetens inom området barn&ungdom
Erfarenhet av arbete inom primärvården
Meriterande med erfarenhet av barnobesitas och NPF-diagnoser
Meriterande med kurser riktade mot barn, t.ex. Torticollis, Motorisk utveckling och rehabiliteringDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är strukturerad, självgående och lösningsfokuserad
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Är trygg i din roll och vill bidra till verksamhetens utveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Flextid och möjlighet att påverka dina arbetstider
Friskvårdsbidrag (5 000 kr/år)
Fri sjukvård upp till högkostnadsbelopp
Individuell lönesättning
En stabil och trivsam arbetsplats med tydligt fokus på kvalitet, utveckling och gemenskapSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer hålls löpande under annonseringstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
