Fysioterapeut med fokus på våra minsta patienter

2026-01-15
Habiliteringen är en länsövergripande klinik med verksamhet i Norrköping, Linköping och Motala.
Habiliteringen är en specialiserad verksamhet som erbjuder insatser till barn, ungdomar, vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt till deras anhöriga och nätverk. Vi erbjuder dig ett arbete där du ges möjlighet att utveckla dig själv, samtidigt som vi vill att du aktivt medverkar och driver verksamhetens utveckling. Du kommer att arbeta nära andra professioner och ingå i teamarbete med fokus på helhetssyn och samverkan. Om du tycker om att arbeta under eget ansvar och jobba med utveckling av arbetsmetoder, så kommer du att trivas hos oss.
Vårt erbjudande
• En arbetsplats med stora möjligheter att forma sin egen roll utifrån kompetens
• Introduktionsprogram för nyanställda
• Mentorskap inom professionen
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Nätverkande med övriga habiliteringar i Östergötland
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Friskvårdsbidrag och flextidsavtal
Läs gärna om vår karriärstege för fysioterapeuter och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i två team, ett barn- och ett vuxenteam. Teamen består av flera olika professioner där man arbetar i nära samarbete. Vår målgrupp är barn och vuxna med varaktiga rörelsehinder samt intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar tillsammans utifrån individens behov för att främja självständighet och livskvalité.
Som fysioterapeut på habiliteringen kommer du att arbeta med utredning, bedömning och behandling av individer med varaktig funktionsnedsättning. Du kommer arbeta i nära samarbete med andra yrkeskategorier i team runt patienter och deras nätverk. Vi arbetar med standardiserade bedömningsinstrument, samt nationella och internationella kvalitetsregister. I ditt dagliga jobb kommer du att samverka med andra instanser. Du har även ansvar för förskrivning, uppföljning och utprovning av hjälpmedel.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av habiliteringen är meriterande. B-körkort krävs.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Arbetet kräver att du har god förmåga att arbeta självständigt samt förmåga till samverkan med andra professioner och vårdgrannar. Det förutsätter att du är engagerad, flexibel, initiativtagande och trivs i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö. Du är en god kommunikatör och besitter en förmåga att så väl lyssna in andra som att uttrycka dig på ett konstruktivt sätt.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Enhetschef Malin Löfstedt malin.lofstedt@regionostergotland.se 010-1048427 Jobbnummer
