Fysioterapeut, Kvarterskliniken Rehab Avenyn, Göteborg
Vi söker fysioterapeut till Kvarterskliniken Rehab Avenyn
På Kvarterskliniken Rehab Avenyn arbetar fem fysioterapeuter och två arbetsterapeuter med patienten i fokus. På samma adress finns också vårdcentral och ett team för Ungas Psykiska Hälsa (UPH). Vi arbetar med teambaserad vård, både inom rehab, men även tvärprofessionellt tillsammans med kollegorna på UPH och vårdcentralen. Genom bredden av kompetens kan vi ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa. Vårt mål som rehabenhet är att erbjuda patienter bästa möjliga vård och bemötande.
Vi arbetar enligt Vårdval Rehab Västra Götaland. Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som fysioterapeut arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar samt med alla typer av besvär. Vi erbjuder behandling och träning individuellt och i grupp samt hembesök. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel ingår i arbetsuppgifterna.
Patienterna kan ha en komplex symtombild så vi lägger stor vikt vid att du som fysioterapeut kan arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut
Trivs med eget ansvar och gillar att samarbeta
Har ett gott bemötande och kan se varje patients unika behov
Erfarenhet från primärvård är ett plus - men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad att söka!
Vi erbjuder dig
Flexibla arbetstider - möjlighet att påverka ditt schema
Tydlig och närvarande ledning
Introduktions- och mentorsprogram
Korta beslutsvägar och chans att påverka verksamheten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Vikariat 1 år med start i maj 2026, med möjlighet till förlängning
Förmån: Friskvårdsbidrag
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi kommer intervjua löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
