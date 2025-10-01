Fysioterapeut Joylife primärvårdsrehabilitering i Vallentuna (uppstart)
2025-10-01
Vill du vara med och forma framtidens primärvårdsrehabilitering?
Joylife är en väletablerad vårdgivare som driver hälso- och sjukvård med fokus på individanpassade insatser, hög kvalitet och tillgänglighet. Med 11 kliniker som bedriver både privat och offentlig vård. Vi har byggt upp ett unikt koncept där arbetsglädje, utveckling och patientnytta går hand i hand.
Nu startar vi upp en ny rehabiliteringsverksamhet inom ramen för vårdval primärvårdsrehabilitering i Region Stockholm, och söker en legitimerad dietist som vill vara med från början - i en tvärprofessionell miljö tillsammans med fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Om rollen
Vill du vara med och bygga en ny verksamhet från grunden - i ett team med dietister, fysioterapeuter och arbetsterapeuter? Vi söker en legitimerad fysioterapeut med minst 3-4 års erfarenhet, gärna från primärvård. Du får jobba i en av Sveriges mest moderna rehabmiljöer, med fokus på kvalitet, patientnytta och innovation. Tjänsten ingår i Region Stockholms vårdval primärvårdsrehabilitering. Ersättning
