Fysioterapeut inriktning rehabiliterande förhållningssätt
2026-01-26
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Är du intresserad av att arbeta som fysioterapeut i det verkligt patientnära arbetet, varje dag hemma hos patient tillsammans med omvårdnadspersonal?
Vi ser att vi står i en pågående utveckling där vi behöver förändra och utveckla vår verksamhet. I vårt arbete kopplat till God och nära vård satsar vi på det rehabiliterande förhållningssättet för att stärka det hälsofrämjande perspektivet och arbetet med personcentrering.
Ditt uppdrag blir att ständigt främja den enskilde patientens egna resurser och att implementera ett rehabiliterande förhållningssätt som en naturlig del i det dagliga arbetet hos patient, till glädje och nytta för såväl patient som omvårdnadspersonal. Det innebär att handledning, stöd och utbildning till omvårdnadspersonal är en mycket stor del av tjänsten och sker på ett lyhört, respektfullt och implementerande sätt direkt i stunden hos den enskilde patienten i syfte att patienten ska leva ett självständigt och aktivt liv.
Du arbetar förebyggande och tjänsten har en tydlig inriktning mot rehabilitering/habilitering och utveckling av det förebyggande arbetet. Du arbetar hela tiden tillsammans med omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet hos patient.
Arbetet kan även innebära att du tillsammans med arbetsterapeut gör bedömningar för att främja fysiska, psykiska och kognitiva funktioner samt hjälpmedelsutprovning.
Organisatoriskt tillhör du Rehabenheten och arbetar inom Hälsa och Omsorgs verksamhetsområde. Inom Rehabenheten erbjuds gott kollegialt utbyte och stöd på daglig basis men din placering kommer att vara i det dagliga arbetet tillsammans med patient och omvårdnadspersonal.
Du har ett ansvar för att driva och utveckla mätbara arbetssätt för självständighet, delaktighet, kvalitet och rehabilitering/habilitering hos den enskilde patienten.
Arbetet sker i nära teamarbete med övriga professioner som finns omkring patienten såsom arbetsterapeut, sjuksköterska, dietist, omvårdnadspersonal, rehabassistent och biståndshandläggare samt genom goda samverkansformer med såväl regionens verksamheter som andra aktörer.
Tjänsten är uppbyggd som ett projekt under de första två åren. Arbetssätt, kvalitet och uppnådd implementering av rehabiliterande förhållningssätt utvärderas löpande. Utifrån utvärdering bedöms hur tjänstens utformning ska vara på längre sikt.
Vi erbjuder en välkomnande och trivsam arbetsplats med många hjälpsamma och glada kollegor. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som tycker om att arbeta med människor, har ett gott bemötande och möter varje individ utifrån individens behov och förutsättningar.
Du ska ha ett tydligt fokus mot implementering och tillämpning av rehabiliterande förhållningssätt och hur individens egna resurser främjas.
Med engagemang, flexibel inställning och ett pedagogiskt och kommunikativt förhållningssätt trivs du med att handleda, inspirera och skapa trygghet i mötet med både patienter och omvårdnadspersonal.
Du har ett gott bemötande och trivs i en miljö där du får möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till ett starkt team.
Erfarenhet av arbete inom kommunal rehabilitering och god dokumentationsvana i verksamhetssystem är meriterande. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då resor ingår i tjänsten är B-körkort för manuellt växlad bil ett krav.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
