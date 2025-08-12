Fysioterapeut inom kvinnohälsa till VO rehabilitering i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjukgymnastjobb / Kristianstad Visa alla sjukgymnastjobb i Kristianstad
Är du fysioterapeut med ett intresse för kvinnohälsa? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu en driven kollega till vårt team inom VO rehabilitering på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK).
VO rehabilitering utgör ett eget verksamhetsområde och ansvarar för rehabiliteringsinsatser på samtliga slutenvårdsavdelningar på Centralsjukhuset. Verksamheten medverkar även i team- och dagvårdsverksamhet inom framför allt medicin- och barnverksamhet. Därutöver bedrivs specialiserad öppenvård inom medicin, ortopedi och kirurgi som omfattar cirka 20 000 besök per år.
Verksamheten bedriver också geriatrisk dagrehabilitering för personer med förvärvad neurologisk sjukdom och specialiserad hemrehabilitering enligt Early Supported Discharge (ESD). Vidare är vi cirka 65 medarbetare inom VO rehabilitering fördelat på fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Centralsjukhuset (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. Med det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet, erbjuder CSK invånarna i upptagningsområdet vård inom alla specialiteter. Vi är cirka 2 600 medarbetare. Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
I uppdraget som fysioterapeut med inriktning mot kvinnohälsa arbetar du med kvinnor som har besvär relaterade till bäckenbotten, såsom smärta, inkontinens, förlossningsskador och endometrios. Du träffar patienter både inom slutenvården och öppenvården, där du har egna patientbesök. En viktig del av arbetet är att ingå i tvärprofessionella team där du framst samarbetar med olika yrkesgrupper från Kvinnokliniken på CSK. Kvinnors hälsa kommer att vara ditt huvudsakliga fokusområde, men du kommer också att göra sedvanliga fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder mot patienter på BB-avdelning och gynekologiavdelning
Vi har en stark teamkänsla och stöttar varandra över våra respektive områden för att skapa en hållbar och effektiv helhet.
För att du som nyanställd ska känna dig trygg hos oss får du under din första tid en individuellt anpassad introduktion och mentorskap av en erfaren kollega. Då vi är en kunskapsbaserad verksamhet värdesätter vi möjligheten för våra medarbetare att utvecklas inom sina områden. Därför har vi en generös inställning till kompetensutveckling relaterat till arbetsområde. Vi har en fysioterapeut med specialisttjänst och fyra fysioterapeuter som utbildar sig till specialister, vi ser gärna att fler medarbetare specialiserar sig.
Arbetstiden är främst förlagd under dagtid, måndag till fredag. Viss helgtjänstgöring förekommer.
Hör gärna av dig till oss vid eventuella frågor eller funderingar gällande tjänsten och vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper motsvarar lägst nivå C1 i svenska enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av arbete inom kvinnohälsa. Men det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för området. Vi erbjuder dig adekvat utbildning och kompetensutveckling inom kvinnohälsa.
Du som person är flexibel, initiativrik och har ett professionellt förhållningssätt. Därtill har du en god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete. Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga, då det dagliga arbetet till stor del präglas av teamarbete. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar; drivande, välkomnande, omtanke och respekt. Då vi är måna om att hitta rätt person läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
