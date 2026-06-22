Fysioterapeut inom hjärtrehabilitering och geriatrisk rehabilitering
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Ludvika Visa alla sjukgymnastjobb i Ludvika
2026-06-22
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet inom Region Dalarna som bedriver fysioterapiverksamhet på lasaretten i Falun, Ludvika och Mora.
Tätorten Ludvika är belägen vid Väsmans strand. Närheten till en fantastisk natur och aktiviteter skapar goda möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Välkommen till Ludvika | Visit DalarnaPubliceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Är du fysioterapeut och söker en nya möjligheter att utvecklas?
Vi söker nu dig som vill bli en del av vår arbetsgrupp på Ludvika lasarett och bidra med din kompetens inom fysioterapi. Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag med fokus på teamarbete, patientnära insatser och möjlighet att påverka både din roll och verksamheten. Vi arbetar inom ett brett fält med både öppenvård och slutenvård vid olika delar av klinikens mottagningar och vårdavdelning såsom rehabilitering, geriatrik, medicin, hemrehab, öppenvårdsrehab och specialiserad palliativ vård i hemmet.
Just nu behöver vi komplettera vår enhet med ytterligare fysioterapeuter som är intresserade av att arbeta med hjärtrehabilitering och geriatrisk rehabilitering i slutenvård. Vi är en positiv arbetsgrupp som stöttar varandra i det dagliga arbetet och utifrån att vi arbetar på ett mindre lasarett finns det goda möjligheter att prova på flera olika områden.
Vi erbjuder inskolning, kompetensutveckling och utbildning utifrån dina erfarenheter och verksamhetens behov. Som anställd inom Region Dalarna får du ta del av ett friskvårdsbidrag varje år.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Fysioterapi Ludvika!Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete inom specialiserad vård
Vidare ser vi att du som söker har god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt i svenska språket. Du bemöter andra professionellt och har god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Maria Rosell Maria.Rosell@regiondalarna.se 023-492530 Jobbnummer
9971944