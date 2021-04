Fysioterapeut, Hand- och Plastikkirurgiska kliniken med Brännska - Region Östergötland - Sjukgymnastjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Sjukgymnastjobb / Linköping2021-04-07Hand- och plastikkirurgiska kliniken med brännskadeenhet, HPK är en utpräglad region- och riksenhet med omfattande högspecialicerad klinisk verksamhet, utbildning och forskning. Klinikens upptagningsområde för handkirurgi och plastikkirurgi omfattar sydöstra sjukvårdsregionen med cirka en miljon invånare. Brännskadeenheten är en av Sveriges riksenheter för avancerad brännskadevård. Verksamheten är både planerad och akut, dygnet runt och årets alla dagar. Vården bedrivs som både sluten- och öppenvård. Kliniken har cirka 150 medarbetare och vi arbetar i team kring patienten. HPK utgör ett kompetenscentrum för sårvård.2021-04-07Vi söker en legitimerad Fysioterapeut/Sjukgymnast till Hand- och Plastikkirugiska kliniken med Brännskadecentrum. Enheten arbetar med högspecialiserad rehabilitering av på kliniken förekommande patienter; brännskadepatienter, plastik- och handkirurgiska patienter. I rollen som legitimerad Fysioterapeut/Sjukgymnast jobbar du i en grupp bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt ett arbetsterapibiträde. Vår klinik präglas av hög kompetens, aktivt forskningsarbete och vi är ett utbildningscenter för samtliga yrkeskategorier. Arbetet hos oss utförs i multiprofessionella team.Som legitimerad Fysioterapeut/Sjukgymnast kommer du arbeta med rehabilitering av intensiv-, sluten-, dag- och öppenvårdspatienter.Vanligt förekommande arbetsuppgifter:Postoperativ mobiliseringFysioterapeutisk andningsvårdUtprovning och utskrivning av hjälpmedelHandledning av studenterUtbildningsansvarDu är legitimerad Fysioterapeut/Sjukgymnast. Det är meriterande om du har erfarenhet av slutenvård och intensivvård.Som person har du:Empatisk förmåga. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sättSjälvgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare samt vara flexibelStrukturerad. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramarAnställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning 100% som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Kom ihåg att bifoga kopia på examensbevis eller legitimation med din ansökan!Upplysningar om tjänsten lämnas av:Biträdande verksamhetschef Eva Granfeldt, 010-103 12 93.Facklig företrädare för SACO är Caroline Andersson, 010-103 18 80.Sista ansökningsdag är den 25 april 2021. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210537.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEfter överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-06REGION ÖSTERGÖTLAND5675942