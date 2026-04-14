Fysioterapeut, deltid, till Ednahemmet äldreboende i Hästhagen/Nacka
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt nio äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Ednahemmet har 60 lägenheter fördelat på två våningar och ligger nära natur och med en grönskande trädgård och ett eget orangeri i Hästhagen i Nacka. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där vi har roligt, stöttar och bryr oss om varandra. Vi som jobbar här har ett stort engagemang, är stolta över vårt arbete och gör skillnad varje dag. Även inom Ersta diakoni i stort har vi en stark gemenskap och strävar efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetarskap.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som fysioterapeut hos oss blir du en viktig del av vårt multiprofessionella team med arbetsterapeut, aktivitetsansvarig, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Tillsammans arbetar vi utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt - med fokus på att stärka varje människas förmågor, delaktighet och livskvalitet.
Du ansvarar för att bedöma, planera och följa upp fysioterapeutiska insatser och är ett viktigt stöd för både boende och personal. I ditt arbete ingår bland annat att:
bedöma förflyttningsförmåga och upprätta individuella planer i journalsystemet Welfare
handleda och utbilda omvårdnadspersonal i ergonomi och förflyttningsteknik
förskriva, prova ut och följa upp hjälpmedel
planera och leda fysiska aktiviteter - både individuellt och i grupp
delta i teamronder, förbättringsråd och fallronder.
Du har ett nära samarbete med arbetsterapeuten på boendet och ingår i ett nätverk med övriga fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Erstas äldreomsorg - ett sammanhang där erfarenhetsutbyte och utveckling står i fokus.
Annonsen avser en tillsvidareanställning på 50%. Arbetet är förlagt till vardagar dagtid, med möjlighet att påverka arbetstidernas förläggning.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att göra skillnad i människors vardag. Du delar gärna med dig av din kunskap till kollegor och har en pedagogisk och tydlig kommunikation. Du arbetar strukturerat, ser lösningar snarare än hinder och har ett naturligt fokus på resurseffektivitet, kvalitet och miljö.
Du är flexibel, samarbetar nära med teamet och har en god dialog med ledningen.
Framför allt har du ett varmt och respektfullt bemötande, både mot boende och kollegor, och delar vår värdegrund om att se hela människan. Hos oss förenas professionalism, tillit och hopp i allt vi gör.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Minst två års erfarenhet inom yrket.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Kontaktperson: Jeanette Wahlberg, Verksamhetschef, jeanette.wahlberg@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Carola Bergstedt, SACO, carola.bergstedt@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7561846-1945128". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
Hästhagsvägen 9A (visa karta
131 33 NACKA Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9853200