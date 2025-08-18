Fysioterapeut - vi söker en ny kollega till vårt team
2025-08-18
Vi söker en ny kollega till vårt team. Det är ett fritt jobb där du själv kan lägga ditt eget schema och påverka dina arbetstider. Vi har ingen stämpelklocka utan arbete under förtroende.
Arbetsuppgifter består av bedömningar och behandlingar, utprovning av hjälpmedel samt hembesök. Fördel om du har körkort. Du är välkommen att söka även om du är ny utbildad.
Vi har avtal med Västra Götalandsregionen och arbetar enligt Vårdval Rehab.
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss!
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse
• 50%-100% eller 100% tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse, dagtid
• Fortlöpande utbildning och individuell utveckling
• Lön enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen till oss!
Skicka din ansökan till Iren Lindgren VD: iren.lindgren@vanersborgsrehabteam.se
Vänersborgsrehabteam AB,
Tenggrenstorpsvägen 15 A
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: iren.lindgren@vanersborgsrehabteam.se
Detta är ett heltidsjobb.
Vänersborgs Rehabteam AB (org.nr 559169-1091), https://www.vanersborgsrehabteam.se/
Tenggrenstorpsvägen 15 A (visa karta
)
462 56 VÄNERSBORG
Iren Lindgren iren.lindgren@vanersborgsrehabteam.se Jobbnummer
9462767