Fysioterapeut - bli vår nya kollega på Praktikertjänst Rehab Liljeholmen
2026-04-23
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Rehab Liljeholmen ligger centralt, nära tunnelbana, tvärbana och bussar. Med över 50 medarbetare, varav mer än hälften är fysioterapeuter, är vi den största enheten inom Praktikertjänst Vård Rehab. Hos oss finns en bred rehabiliteringskompetens och många erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi värnar om en trygg, inkluderande och trivsam arbetsmiljö där samarbete och kollegialt stöd är en självklar del av vardagen. Samtidigt uppmuntrar vi nytänkande och välkomnar idéer och förbättringsförslag som bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
En av våra fysioterapeuter flyttar utomlands och vi söker nu en legitimerad fysioterapeut för patientarbete på mottagningen. I primärvården möter du en stor variation av diagnoser och patientgrupper, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande. Du får använda hela din kompetens i ett självständigt och meningsfullt arbete, samtidigt som du har stöd av erfarna kollegor.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet av arbete inom primärvårdsrehabilitering. Kompetens inom andra områden än led/muskel är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du sätter patienten i fokus, visar engagemang och driv, och har förmågan att ta ansvar för ditt arbete och prioritera, särskilt när tempot blir högt. Vidare ser vi att du har en god kommunikativ förmåga och ett professionellt förhållningssätt som bidrar till att skapa trygghet och förtroende hos patienterna.
Övrig information
Mentorsprogram för mer oerfarna fysioterapeuter
Årliga kompetenssamtal med planering av din professionella utveckling
Stora möjligheter att påverka dina arbetstider, inklusive ett generöst flextidsavtal
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamheten
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år samt fri sjukvård och läkemedel upp till högkostnadsbelopp
Anslutning till Vårdföretagarna och kollektivavtal
Anställningsform: tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Liljeholmstorget 7, plan 6 (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Rehab Liljeholmen Kontakt
Verksamhetschef
Josefin Appelstam Vingsle josefin.appelstam.vingsle@ptj.se 0790719099
