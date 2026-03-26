Fyra Semestervikarierande Drifttekniker/Driftmästare & en Bränslehanterare
Din nya arbetsplats
Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.
Vi är cirka 126 medarbetare och omsätter cirka 700 Mkr. Vi arbetar för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Så här bidrar du i rollen som Drifttekniker/Driftmästare
Du kommer som Drifttekniker/Driftmästare bland annat arbeta med driftoptimering av Sundsvall Energis anläggningar.
Utöver ovanstående ansvara för:
- drift och översyn av Sundsvall Energis anläggningar som består av en avfallspanna med tillhörande rökgas- och vattenrening, turbin, el- och oljepannor, felsökning, enklare felavhjälpning och förebyggande underhåll.
- övervakning och larmhantering på de lokala näten.
- tillse så att driftsvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt.
- att arbeta mot bolagets- och den egna avdelningen/enhetens mål.
Tjänsterna som Drifttekniker/Driftmästare omfattar 12 timmars skiftgång dag och natt. Tjänsterna är direkt underställd respektive Driftledare.
Drifttekniker/Driftmästare har sin placering vid Korstaverket.
Din profil som Drifttekniker/Driftmästare
Du ska minst ha påbörjat en Yrkeshögskoleutbildning ex. inom området driftteknik alt. energiteknik, där du fått erfarenheter av tillämpliga lagar och föreskrifter inom yrkesrollen samt processtyrningssystem, drift och fjärrvärmeproduktion.
För att trivas i rollerna är du som person engagerad, ansvarstagande och strukturerad samt har en samarbetsförmåga som bidrar till goda relationer. Du kan formulera dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Så här bidrar du i rollen som Bränslehanterare
Som Bränslehanterare kommer du utöver driftoptimering av Sundsvall Energis anläggningar ansvara för:
- ta emot och blanda bränsle och instruera leverantörer.
- utföra mottagningskontroller av bränsleleveranser.
- hämta vågdata i våghanteringssystem.
- rengöra utrymme för bränslemottagning, bränslelager och utrustning.
- tillse att driftvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt.
- att arbeta mot bolagets- och den egna avdelningen/enhetens mål anmäla/registrera.
- upptäckta avvikelser i avvikelsehanteringssystem .
Tjänsten som Bränslehanterare innefattar skiftgång dagtid och tjänsten är direkt underställd Gruppchef Drift 1.
Bränslehanterare har sin placering vid Korstaverket.
Din profil som Bränslehanterare
Du har genomförd gymnasieutbildning men behöver inte ha någon tidigare yrkeserfarenhet. Traverskort är meriterande.
För att trivas i rollerna är du som person engagerad, ansvarstagande och strukturerad samt har en samarbetsförmåga som bidrar till goda relationer. Du kan formulera dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Vi arbetar för en drogfri arbetsplats varför drogtest är obligatoriskt vid nyanställningar. Tjänsterna är semestervikariat under perioden juni till augusti som kan komma att förlängas in i september. Tillträde efter överenskommelse.
För ytterligare information om tjänsterna inom drift/bränsle kontakta Gruppchef Drift 1 Beatrice Larsson, tfn 073 - 270 56 35 alternativt Gruppchef Drift 2 Jonny Pålsson, tfn 073 - 020 65 59.
