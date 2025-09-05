Fyra familjebehandlare till nytt MST team vid EÅVs stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelning Individ och Familj (IoF) ansvarar för att stödja och hjälpa barn, ungdomar och vuxna i svåra livssituationer och arbetar förebyggande så att stöd ges i rätt tid.
Vi har kunniga, engagerade, omtänksamma och drivna medarbetare med en stor portion humor och ett nära ledarskap från chefer. Avdelningen består av fyra områden. Arbete och försörjning, Vuxen, Barn och unga - mottagning, utredning samt familjerätt och Barn och unga - placering samt öppenvård.
Inom område barn och unga - placering samt öppenvård utökar vi nu området med ytterligare ett MST-team bestående av fyra familjebehandlare och en teamledare. MST vänder sig till familjer med ungdomar som har beteendeproblem så som exempelvis kriminalitet, missbruk, skolproblem och/eller aggressivitet. MST är ett evidensbaserat och intensivt behandlingsprogram som fokuserar behandlingen på den miljö där ungdomen befinner sig, deras hem och familj, skolan och dess personal, närområdet och kompisar.
Vi erbjuder
Stockholm stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort. Du får ett friskvårds bidrag på 3000 kr/år. Vi har vinter- och sommar arbetstid. I staden har du som medarbetare möjlighet till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag. Du har även möjlighet att växla semesterdags tillägget mot fler semesterdagar. Vi har flextid med möjlighet att själv påverka din arbetstid, inom givna tidsramar.
Din roll
Du kommer att vara en del av ett team med fyra behandlare och en teamledare. Arbetet sker i första hand i familjens hem. I rollen som MST-behandlare kommer du att arbeta med ungdomar och deras familjer för att förändra normbrytande beteenden genom multisystemisk terapi (MST). Du kommer att använda MST-metoden för att stärka relationerna i familjen, stödja ungdomen och utbilda föräldrar. Dessutom samarbetar du nära med skola, fritid och andra viktiga aktörer runt ungdomen. Som behandlare arbetar du intensivt med 3-4 familjer samtidigt.
MST modellen kräver hög tillgänglighet och flexibilitet. Du kommer även att gå MST-utbildning om du inte redan har den kompetensen. Teamet har handledning varje vecka och du får stöd från erfarna kollegor och handledare för att utvecklas inom metoden.
För mer information om metoden besök www.mstsverige.se.
MST insatsen innefattar beredskap då familjerna har tillgång till stöd även kvällar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är utbildad socionom alternativt har en annan högskoleutbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren.
Har erfarenhet av familjearbete, familjebehandling eller kognitiv beteendeterapi.
Har B-körkort då resor i tjänsten förekommer.
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Har goda kunskaper i engelska då konsultation och utbildning till viss del sker på engelska.
Det är meriterande om du:
Har studerat psykoterapi steg 1 och/eller har motsvarande vidareutbildning inom systemisk familjeterapi eller kognitiv beteendeterapi (KBT).
Har vidareutbildning inom systemteoretiska metoder
Förstår socialtjänstens uppdrag för barn och unga och att vi är en politiskt styrd organisation.
Vi ser att du är en trygg, flexibel och ansvarsfull person med god samarbetsförmåga som har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för målgruppen och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Innan anställning kommer du behöva uppvisa utdrag från belastningsregistret.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
