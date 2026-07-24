Fyra (4) Boendestödjare inriktning socialpsykiatri
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2026-07-24
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Välkommen till oss
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att människor får ett mer självständigt och meningsfullt liv? Är du en trygg och engagerad person som vill göra skillnad för personer med psykisk ohälsa? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu fyra boendestödjare till vår verksamhet inom socialpsykiatrin.
Som boendestödjare arbetar du i den enskildes hemmiljö och ger individuellt anpassat stöd utifrån biståndsbeslut, genomförandeplan och den enskildes egna mål. Arbetet utgår från ett återhämtningsinriktat och personcentrerat förhållningssätt där den enskildes delaktighet, självbestämmande och egna resurser står i fokus. Tillsammans med den enskilde skapar du förutsättningar för ökad självständighet, delaktighet och en meningsfull vardag.
Vår verksamhet är geografiskt indelad i tre arbetsgrupper inom stadsdelsområdet. Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete, delaktighet och ett professionellt bemötande genomsyrar det dagliga arbetet. Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans utvecklar verksamheten för att erbjuda stöd av hög kvalitet till de personer vi möter.
Om du trivs med ett varierat arbete, uppskattar att arbeta nära människor och vill vara med och göra verklig skillnad, ser vi fram emot din ansökan.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat, meningsfullt och utvecklande arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Du arbetar nära den enskilde samtidigt som du samverkar med kollegor, chef och andra professioner för att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv för våra klienter.
Vi värdesätter delaktighet, samarbete och ett kontinuerligt lärande. Hos oss får du möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet genom ett nära kollegialt samarbete, regelbunden handledning och ett aktivt kvalitetsarbete.
Som medarbetare i Stockholms stad får du bland annat:
• ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år
• goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning
• handledning och stöd i det dagliga arbetet
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till ökad livskvalitet och självständighet för personer med psykisk ohälsa.
Läs gärna mer om våra förmåner som medarbetare inom Stockholms stad.
Din roll
Som boendestödjare arbetar du nära den enskilde och ger individuellt anpassat stöd utifrån biståndsbeslut, genomförandeplan och uppsatta mål. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
ge motiverande och stödjande insatser i den enskildes vardag, exempelvis
• skapa struktur i hemmet och ge stöd med hushållssysslor
• stödja den enskilde i att utveckla och bibehålla självständighet och delaktighet
• arbeta tillsammans med den enskilde utifrån genomförandeplan, mål och ett återhämtningsinriktat förhållningssätt
• stödja i kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvård samt andra samverkansparter
• motverka social isolering genom att stödja den enskilde till meningsfulla aktiviteter och sociala sammanhang
• samverka med kollegor, handläggare, hälso- och sjukvård och andra aktörer för att säkerställa en sammanhållen insats
• dokumentera löpande i journalsystemet Parasol enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
• bidra till verksamhetens utveckling samt en god och hållbar psykosocial arbetsmiljö.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag–fredag.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Avslutad utbildning inom vård och omsorg med inriktning psykiatri, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning för verksamhetsområdet.
• Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
• Erfarenhet av att arbeta utifrån Motiverande samtal (MI).
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God datorvana och erfarenhet av social dokumentation.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av boendestöd, stödboende eller annat psykosocialt arbete inom socialpsykiatri.
• Kunskap om återhämtningsinriktat arbetssätt och ett personcentrerat förhållningssätt.
• Erfarenhet av att arbeta med metoder som Ett Självständigt Liv (ESL), Case Management eller andra evidensbaserade arbetssätt.
• Erfarenhet av samverkan med psykiatri, socialtjänst och andra myndigheter.
Du är en trygg och stabil person med god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bemöter människor med respekt, lyhördhet och ett lågaffektivt förhållningssätt. Även i utmanande situationer kan du behålla lugnet och fatta välgrundade beslut.
Du arbetar strukturerat, planerar och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du kan anpassa ditt bemötande efter individens behov och den aktuella situationen. Du har även förmåga att reflektera tillsammans med kollegor och andra samverkansparter för att utveckla ett gemensamt arbetssätt som utgår från den enskildes behov och mål.Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
I enlighet med gällande beslut krävs ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför anställning inom socialpsykiatrin. Utdraget beställs via Polisens e-tjänst. Välj alternativet "Digital registerhantering" för att få utdraget direkt till din digitala brevlåda.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Socialpsykatri, Jobbnummer
10010467