Fylloperatör till Bulk Produktion till Rechon Life Science
2026-02-26
I rollen som fylloperatör inom Bulk Production får du en viktig och central roll i Rechons läkemedelsproduktion, där fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet, sterilitet och följsamhet till GMP i varje moment. Du arbetar i renrumsmiljö med moderna fyllmaskiner där sterila läkemedel fylls, kontrolleras och dokumenteras enligt produktspecifika krav.
Arbetet är tekniskt, noggrant och sker i en strikt reglerad miljö, vilket ställer höga krav på hygien, koncentration och disciplin. Produktionsflödet kan variera i tempo beroende på projekt och volym, vilket innebär att du behöver vara flexibel och trivas i en föränderlig vardag.
Tjänsten är på heltid och bedrivs i rullande 3-skift, där du arbetar morgon-, dag- och kvällsskift enligt schema. Du blir en del av Bulk Production Filling, som idag består av cirka 60 medarbetare. Arbetsplatsen är i Limhamn.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montera och operera fyllmaskin
• Aspetisk arbetsteknik
• Utföra IPC-kontroller enligt produktspecifika metoder
• Dokumentera arbetet enligt GMP
Tjänsten är på heltid och bedrivs i ett rullande 3-skiftsschema måndag till fredag med varierade arbetstider, mellan kl. 06.00 och 00.00. Du inleder med en gedigen introduktion under de första två månaderna på dagtid (07.00-15.30), där du går bredvid en erfaren operatör.
Om dig
Vi söker dig som har en stark arbetsmoral, hög ansvarskänsla och ett genuint engagemang för kvalitet och noggrannhet. Du trivs i strukturerade miljöer med tydliga rutiner och instruktioner, och har lätt för att arbeta fokuserat även under längre pass.
Eftersom arbetsbelastningen kan variera behöver du vara flexibel, motiverad och disciplinerad, oavsett om tempot är högt eller lägre. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, men tar också eget ansvar för ditt arbete och din prestation.
Du trivs i en renrumsmiljö där krav på hygien, korrekt på- och avklädning samt noggrant handhavande av utrustning är avgörande för produktens kvalitet.
Krav för tjänsten
• Avslutad gymnasieexamen
• Flytande svenska i tal och skrift
• Förmåga att läsa och förstå engelska
Meriterande erfarenhet
• Arbete inom läkemedelsproduktion
• Erfarenhet av GMP eller dokumentationskrav
• Arbete i renrum eller annan kontrollerad miljö
• Produktionsarbete med höga kvalitets- och hygienkrav
• Erfarenhet av maskinarbete eller linjearbete
• Arbete inom livsmedelsproduktion
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda, med verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.
Vill du läsa mer om Rechon Life Science? Besök gärna deras hemsida här: https://Rechon
Life Science - A Passion for People 's Health
Övrig information
• Start enligt överenskommelse
• Tjänsten är ett konsultuppdrag med en provanställning på 6 månader via Adecco, med möjlighet till förlängning av kundföretaget
• Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen
• Utdrag ur belastningsregistret från Polisen behöver uppvisas vid eventuell intervju
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sarah Hallberg via sarah.hallberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
