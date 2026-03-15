Futurum söker en teamorienterad lärare i fritidshem
Om arbetsplatsen
Futurum F-9 är är en omtyckt skola som ligger i utkanten av Bålsta i Håbo kommun.
Skolan har kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Våra fritidshem håller hög kvalitet och vi har ett gott samarbete mellan hem och skola.
Elever, personal och vårdnadshavare trivs med vår skola!
- Vi vill ge eleverna en trygg, harmonisk och kunskapsutvecklande skolgång, där ett lärande sker hela dagen.
- Vi vill att våra elever ska ha roligt i skolan.
- Futurum F-9 ska vara en skola att trivas i.
Vi har höga förväntningar på såväl elever som medarbetare. Hos oss står tillgängligt lärande i fokus. Tillgänglighet när det gäller den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Det innebär att alla elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön under hela dagen. Tillsammans med elev och vårdnadshavare arbetar vi för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt lärande och en elevanpassad miljö.
Vill du vara med och driva vår fortsatta utvecklingsresa inom fritidshemsverksamheten på Futurum?
Vi söker nu en legitimerad lärare i fritidshem som vill både förvalta och vidareutveckla våra fritidshem tillsammans med engagerade kollegor.
Som lärare hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag som skapar en meningsfull och lärorik fritid för våra elever där trygghet, inkludering och elevernas utveckling står i centrum.
Vi söker dig som:
- Har ett relationellt förhållningssätt och bygger tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- Är väl insatt i fritidshemmets styrdokument och uppdrag.
- Planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med arbetslaget.
- Bidrar aktivt till att utveckla fritidshemmets verksamhet och lärmiljöer.
Hos oss får du möjlighet att påverka, skapa och utvecklas i en verksamhet som har elevernas bästa i fokus och där vi arbetar tillsammans för en skola att längta till.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som trivs i en strukturerad och tydlig ledarroll. Du har en stark förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med eleverna och kommunicerar tryggt och professionellt med vårdnadshavare, både i tal och skrift. Din elevsyn präglas av övertygelsen att alla elever gör så gott de kan, och du anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov. Du är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument och arbetar på ett medvetet, inkluderande och elevcentrerat sätt.Vi söker dig som
• Är legitimerad lärare i fritidshem.
• Har positiva förväntningar på elever och kollegor.
• Har ett relationellt förhållningssätt.
• Har god samarbetsförmåga.
• Kan organisera och se helheten över hela skoldagen.
• Du är lösningsorienterad och flexibel.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Inom skola och förskola ska alla personer som erbjuds jobb, uppdrag eller praktik uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Kristina Bankestad 0171-468489 Jobbnummer
9798147