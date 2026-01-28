Futuraskolan International- Kock till vårt tillagningskök i Gåshaga
2026-01-28
Välkommen till oss!
Futuraskolan Food Department är en måltidsorganisation som varje dag lagar 3800 skolmåltider fördelat på våra fyra tillagningskök runt om i Stockholm.
Skolan är tvåspråkig och har internationell prägel, vilket vår meny, måltider och arbetslag speglar.
Vi söker nu en kock till vårt team på Futuraskolan Gåshaga, på Lidingö.
Det dagliga arbetet består av att tillsammans med köksmästare beredda dagens lunch med särskilt ansvar för specialkosten.
Det finns goda utvecklingsmöjligheter och vi ser gärna att du är en person med kapacitet att ta ytterligare ansvar över tid.
Vi söker dig som har en passion för matlagning och en stark vilja att laga näringsrik och smakfull mat från grunden, med fokus på högkvalitativa och hållbara råvaror.
Som person är du en lagspelare som trivs i samarbetet med ett köksteam.
Du är van vid att arbeta i samverkan med pedagoger för att skapa en trygg och trivsam måltidsmiljö. Du delar gärna med dig av din kunskap och arbetsglädje, och du bidrar aktivt till ett gott samarbete i köket.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som kock antingen inom restaurang eller storkök. Du har en god kommunikativ förmåga och delar vår ambition att göra elevernas lunch till en höjdpunkt på dagen
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är strukturerad och effektiv samt har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten:
Heltid, måndag-fredag 06:00-14:30
ProvanställningAnställningsvillkor
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Om Futuraskolan
Futuraskolan är en friskola som driver 13 förskolor och grundskolor i Stockholms län. Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: oskar.hagdahl@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047)
Värdshusvägen 3-5 (visa karta
)
181 63 LIDINGÖ Arbetsplats
Futuraskolan Gåshaga Jobbnummer
9710487