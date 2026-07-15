Futuraskolan International Stockholm - SvA Lärare i åk 3-7
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2026-07-15
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Bli en del av Futuraskolan International Stockholm som SvA-lärare!
Är du en passionerad pedagog som tror på att tillvarata varje barns potential? Futuraskolan, en ledande fristående skolorganisation i Stockholm, söker nu en engagerad SvA (Svenska som andraspråk) lärare (50 %) till vårt team på Futuraskolan International Stockholm. Tjänsten startar i augusti och är ett ettårigt vikariat.
Om Futuraskolan
Futuraskolan är en privatägd skolorganisation med sex förskolor och sju skolor runt om i Stockholmsområdet. Vi har över 450 anställda och tar emot cirka 2 800 barn och elever. Vår kultur vilar på de starka värdeorden Progressiveness , Energy och Respect – förkortat PER. Vi fokuserar på lärande genom de internationella programmen IPC och IMYC, med visionen att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgar. Vi är måna om att varje barn ska bli sett, utmanat och framgångsrikt. Vi fostrar internationellt sinnade, generösa och samhällsengagerade individer som bryr sig om omvärlden.
Vem vi söker
Vi söker en pedagog som är utmärkt på att skapa ett tryggt socialt klimat och tillitsfulla relationer i gruppen. Du bör tro på varje individs förmåga att lära och använda varierade metoder för att stärka varje elevs upplevelse och utveckling. Vi värdesätter kontinuerlig utveckling, och ser därför gärna att du är öppen för att utveckla ditt ledarskap genom självreflektion och feedback från kollegor, elever och vårdnadshavare.
Varmt välkommen till Futuraskolan International Stockholm, beläget på Gärdet!
Om du är en proaktiv och omsorgsfull pedagog som vill bidra till en levande, internationell lärandemiljö, vill vi gärna att du ansöker!
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om oss: www.futuraskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: recruitment@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047), http://www.futuraskolan.se
Erik Dahlbergsgatan 58-62 (visa karta
)
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Futuraskolan Stockholm Kontakt
Racheal Björk recruitment@futuraskolan.se Jobbnummer
10003512