Futuraskolan International Hertig Karl: Slöjd och Hem- och konsumentkunskap
Lärare i Slöjd och Hem- och konsumentkunskap
Omfattning: 100%
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Provanställning
Vi söker en lärare i slöjd och hem- och konsumentkunskap till Futuraskolan International Hertig Karl med start i augusti 2026.
Futuraskolan International Hertig Karl är den lilla grundskolan med ett globalt perspektiv. Vi har en tvåspråkig engelsk-svensk inriktning och är stolta över att ha elever och medarbetare från olika delar av världen hos oss. Det skapar en dynamisk och internationell miljö som sjuder av energi och glädje. På skolan finns en klass i varje årskurs från förskoleklass upp till årskurs 9 och vi har i dagsläget förtroendet att ta hand om drygt 200 elever som tillbringar sina dagar hos oss. Skolan ligger i Rotebro centrum, Sollentuna och det är lätt att nå skolan genom goda kommunikationer med buss eller pendeltåg. Dina arbetsuppgifter
Som lärare i slöjd och hem-och konsumentkunskap planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i åk 3-9. I tjänsten kan det även komma att ingå mentorskap i en av våra högstadieklasser. Du har en god förmåga att skapa ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer i gruppen. Du tror på varje barns förmåga att lära och använder metoder som för varje elevs erfarenheter och utveckling vidare. Dina ämneskunskaper är goda och du är strukturerad i ditt arbete. För dig är det viktigt att eleverna är delaktiga och har inflytande över sitt lärande. Genom egen reflektion och återkoppling från kollegor, elever och vårdnadshavare utvecklar du ständigt ditt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Du är trygg i din lärarroll och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i dina elevgrupper. Du har god samarbetsförmåga och en positiv syn på ditt arbete, som smittar av sig i verksamheten.Anställningsvillkor
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Om Futuraskolan
Futuraskolan är en friskola som driver 13 förskolor och grundskolor i Stockholms län. Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
E-post: katarina.vybacke@futuraskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047)
Ebba Brahes Väg 1 A (visa karta
)
192 69 SOLLENTUNA Arbetsplats
Futuraskolan Hertig Karl Jobbnummer
9825799