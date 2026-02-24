Futuraskolan International Bergtorp - Lärare i Slöjd Åk 6-9
2026-02-24
Vi söker en kvalificerad slöjdslärare för en heltidstjänst (100 %) med tillsvidareanställning på vår skola med start i augusti 2026. En fördel är om du även kan undervisa på engelska, men det är inget krav. En underbar träslöjdssal finns som delas med kollegor. Läraren ska vara noggrann med säkerheten och uppmuntra eleverna för deras arbete.
Vi tycker att det är viktigt att du har förmågan att möta elever på ett positivt sätt. Intresset för att lära och att lära ut är centralt i läraryrket, och vi ser gärna en medarbetare som brinner för sina ämnen och kan skapa stort engagemang. Om du känner att du kan få med dig elever och bryta deras tankemönster för nya sätt att lära är du rätt person för oss. Ett viktigt led i detta är att du kan utforma och genomföra undervisning som är kreativ och stimulerande.
Eftersom samarbete är en framgångsfaktor för oss är det viktigt att du har förmågan att dela med dig av dina, och ta del av andras kunskaper i lärprocessen. Det då viktigt att du kan arbeta konstruktivt i olika konstellationer såsom arbets- och ämneslag.
Eftersom vi fokuserar på ledarskapet i klassrummet är det viktigt att du kan möta olika utmaningar i klassrumssituationer. Vi har höga krav på våra elever, och ambitionen att utmana dem med en hög kvalitet i undervisningen. Det är därför viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat och tar eget ansvar och egna initiativ för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Futuraskolan International har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på känsla av gemenskap och respekt. Undervisning inom Futuraskolan International bygger på det internationellt utvecklade programmet International Middle Years Curriculum (IMYC).
Futuraskolan International Bergtorp är en skola i Viggbyholm, Täby, med årskurserna 6 - 9 där ca. 665 elever tillbringar sina skoldagar. Skolans profiler är idrott, musik, musik/drama samt profilen internationell kommunikation. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för skolans verksamhet.
Vi vill fortsätta att utvecklas för att synliggöra, utmana och skapa möjligheter att lyckas. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder, vi delar med oss av vår kunskap och vi arbetar med kollegialt lärande. IKT är ett naturligt pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Elever och lärare arbetar med G-Suite. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare samt motiverade och engagerade föräldrar. Futuraskolan Internationals Bergtorps elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan.
Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se
Ansökan mailas till kevin.munro@futuraskolan.se
Varmt välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: kevin.munro@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
Viggbyholmsvägen 59
183 69 TÄBY
Futuraskolan Bergtorp
