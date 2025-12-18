Furubyskola söker lärare till förskoleklass
2025-12-18
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Furuby skola är belägen ca 15 km öster om Växjö. Skolan ligger naturskönt nära sjö och skog. På skolan har vi elever från förskoleklass till och med årskurs sex samt ett fritidshem. Totalt går det ca 85 elever på skolan och ca 35 elever på fritidshemmet.
Furuby skola har möjlighet att erbjuda den lilla skolans många positiva fördelar. All personal känner alla elever, eleverna känner varandra och det blir en god sammanhållning på skolan och i arbetslagen. En trygg plats för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vi jobbar mycket kring trygghet och studiero och att möta varje elev utifrån de behov och styrkor som finns.
Vi är för närvarande ca 12 personal i olika befattningar. Skolan är liten vilket gör att hela enheten samverkar kring både organisation och pedagogik. Vi söker nu en pedagog främst till förskoleklassen, där även viss del av tjänst kommer vara mot fritidshemmet. För rätt person finns det finns goda möjligheter till förlängning och en eventuell tillsvidaretjänst. I tjänsten kan både öppningar och stängningar på fritidshemmet ingå. I F-klass kommer ni att vara två pedagoger som samarbetar kring gruppen. Under vt26 är det 19 elever i f-klassen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill och kan utveckla vår skola till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande och utveckla sina förmågor. Du ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där såväl glädje och engagemang tar plats men också struktur och organisation blir synliggjorda. Du är en tydlig ledare och har ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med kollegor och du samverkar gärna i olika konstellationer.
Vi söker dig som har utbildning för att undervisa i förskoleklass och vi ser gärna att du har relevant erfarenhet sen tidigare. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet och erfarenhet.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
