Funktionshinderomsorgen i Aneby kommun söker undersköterska till Storgatan!
2025-09-19
I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar. Vår ambition är att alltid vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
Att arbeta inom funktionshinderomsorgen i Aneby kommun innebär att dagligen underlätta vardagen för våra brukare med olika funktionsvariationer. Arbetsuppgifterna som du utför kan bestå av olika praktiska sysslor så som hjälpa till med tvätt, städ, matlagning, personlig hygien, inköp, läkarbesök samt sociala aktiviteter med mera. Vissa medicinska uppgifter förekommer efter delegering från sjuksköterska.
Ett arbete inom funktionshinderomsorgen är omväxlande och stimulerande och kan innebära jobb både i team och ensam. Du som medarbetare behöver vara flexibel, lyhörd och ha ett gott bemötande, det är viktigt att kunna arbeta över gränserna och hjälpa andra verksamheter vid behov. Vi arbetar utifrån ett strukturschema, men då verksamheten är föränderlig så behöver du ha förmågan att kunna ställa om snabbt. Arbetstiderna inkluderar dag, kväll, natt och helger på ett fast schema. Vi har sovande jour, och då arbetar du ensam i verksamheten. Du som medarbetare dokumenterar i vårt verksamhetssystem Combine.
Åldersspannet mellan våra brukare är stort och de har alla olika behov av hjälp och stöttning. Därför är detta en varierande tjänst och du som medarbetare får möjlighet att delta i utvecklingen för såväl brukare som verksamheten i stort.Kvalifikationer
Till vår servicebostad Storgatan söker vi dig som är en stjärna i bemötande mot brukare och som trivs med att ha varierande arbetsuppgifter.
Vi söker sig som:
• Är utbildad undersköterska
• Vill arbeta med att göra skillnad för våra brukare i deras vardag
• Är trygg i det svenska språket, i både tal och i skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska
• Är ansvarsfull, vågar be om hjälp och har en hög servicekänsla
• Är handlingskraftig och kommer gärna med egna idéer och tar egna initiativ
• Kan samarbeta, är lyhörd och jobbar gärna tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom LSS-bostad, är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
