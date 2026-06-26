Funkisgruppen söker verksamhetschef till skyddat boende i Nyköping
Funkisgruppen AB / Sjukvårdschefsjobb / Nyköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Nyköping
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Funkisgruppen AB erbjuder insatser enligt LSS och SoL, så som daglig verksamhet, boendestöd, ledsagning och avlösning. Vi erbjuder även placering i skyddat boende och stödboende.
Våra verksamheter finns från Stockholm till Skåne, med huvudkontor i Solna.
Funkisgruppen växer och är ständigt under utveckling, vi söker därför en engagerad verksamhetschef som vill vara med på den resan! Rollen som verksamhetschef innebär utrymme att driva verksamheten framåt, utveckla affären och bygga upp, anpassa och leda arbetet tillsammans med oss andra i teamet tillsammans med våra stöd- och specialistfunktioner. Du kommer att ingå i en chefsgrupp med 5 kollegor i samma roll.
Verksamhetschef till skyddat boende
Skyddat boende är en tillfällig boendeinsats för personer i behov av stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Vi erbjuder ett tillfälligt hem på hemlig adress för den som behöver bryta kontakten med en våldsutövare, få utrymme att bearbeta sin situation och ta de första stegen mot ett nytt liv.
Vår verksamhet för skyddat boende i Nyköping ansvarar för placerade i område Sörmland. Här tar vi emot människor från olika delar av Sverige som har behov av skydd enligt beslut från socialtjänsten. Våra boende finns i egna lägenheter och vi finns där för att stötta i processen mot en ny vardag.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med skyddat boende i Skåne, och ditt team består av 4 behandlingsassistenter med stort engagemang för sitt arbete.
Vi har tillstånd från IVO för att bedriva skyddat boende. Vi söker dig som vill:
Vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling på marknaden
Upparbeta och behålla goda kontakter med våra kunder
Ansvara för personal, ekonomi och verksamhet
Ha ett helhetsansvar för att driva och utveckla din enhet
Ingå i en grupp engagerade chefer med nära stödfunktioner
Vara en viktig del i vårt ständiga utvecklings- och förbättringsarbete
Som chef hos oss ansvarar du för att säkerställa en trygg arbetsmiljö, en effektiv organisation, säker dokumentation och en god kvalitet.
Du ansvarar för att säkerställa att vi:
Erbjuder ett tryggt och stabilt stöd i vardagen och hjälper klienter att bearbeta sina upplevelser
Upprätthåller säkerhetsrutiner för att skydda klienter, exempelvis genom skalskydd, larmhantering och sekretess kring vistelseort
Samverkar med myndigheter som polis, domstol, skola och sjukvård samt övriga instanser
Stöttar i arbetet mot ett självständigt liv; hjälper till med permanent boende, skyddade personuppgifter och en fungerande vardagKvalifikationer
Har en examen från högskola/universitet som socionom eller likvärdig
Har minst 2 års erfarenhet av ansvar för personal, ekonomi och verksamhet
Har erfarenhet av att leda liknande typer av verksamheter
Har ett stort engagemang för personer i behov av stöd
Har B-körkort
Vi lägger därtill stor vikt vid personlig lämplighet!
Det är starkt meriterande om du tidigare stått som föreståndare för skyddat boende hos IVO.
Är du vår nästa kollega? Välkommen med din ansökan!
Vi kommer ha löpande intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965350-2072427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funkisgruppen AB
(org.nr 556881-6283), https://jobb.funkisgruppen.se
Nyköping C (visa karta
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611 30 NYKÖPING Arbetsplats
Funkisgruppen och Satin AB Jobbnummer
9980303