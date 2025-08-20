Fundraiser till BalticWaters, var med och gör skillnad för Östersjön
2025-08-20
BalticWaters är en oberoende insamlingsstiftelse med ett enda mål: att vårt hav ska leva.
Östersjön räddas genom handling - inte ord. Tillsammans med några av Sveriges främsta universitet, organisationer och kommersiella aktörer genomför vi tillämpad forskning och konkreta projekt, sprider kunskap och driver opinionsbildning - allt för att stärka havets ekosystem och fiskbestånd. Med lång erfarenhet av projektledning, kunskapsspridning och politiskt påverkansarbete har stiftelsen, och dess medarbetare, bidragit till att effektiva åtgärder utvecklats, lagar förändrats och att miljöfrågor flyttats upp på den politiska dagordningen. Just nu färdigställer vi också ett helt unikt laboratorium för framtidens fiskforskning - det första i sitt slag i Östersjöregionen.
Vill du använda din kompetens för att möjliggöra konkret förändring och vara med och bygga framtidens insamlingsarbete? BalticWaters söker dig som vill bli en nyckelperson i vår fortsatta utveckling och vara drivande i att finansiera vår verksamhet.
Om rollen
Som ansvarig fundraiser med fokus på stora gåvor och företag blir du en nyckelperson i vårt insamlingsarbete. Din uppgift blir att säkra och utveckla de resurser som gör det möjligt för BalticWaters att genomföra sina projekt - från banbrytande fiskforskning till opinionsbildning och konkreta åtgärder i fält.
Rollen spänner över både strategi, konceptutveckling och operativt arbete. Du kommer etablera relationer med givare och företag, utveckla kampanjer, presentera stiftelsens projekt och arbete på ett sätt som engagerar - och samtidigt hålla i uppföljning, långsiktig planering och återrapportering till givare.
Hur rollen utformas beror till viss del på vem du är. Har du lång erfarenhet av insamling men vill axla ett större ansvar och driva ett strategiskt utvecklingsarbete? Eller är du i början av din karriär men full av idéer, driv och mod att ta dig an svåra utmaningar? För rätt kandidat finns möjlighet att påverka och forma strukturerna för ett strategiskt och långsiktigt insamlingsarbete.
Vem är du?
Du är en person som förstår kraften i kommunikation, nätverksbyggande och långsiktiga relationer. Du har erfarenhet av, och förståelse för, relationsbaserad insamling, kommunikation eller försäljning. Du trivs med att möta människor, bygga förtroende och skapa engagemang. Du har en bevisad förmåga att driva idébaserad försäljning - från koncept till resultat. Du är självgående, strukturerad och trivs med att ta ansvar och driva idéer från koncept till slutprodukt och genomförande.
Du arbetar professionellt, med hög integritet och noggrannhet, och du förstår vikten av att skapa värde för både givare och organisation. Du är analytisk, leveranssäker och har lätt att se helheten i komplexa projekt.
Du har ett genuint intresse för miljöfrågor och tycker att det är meningsfullt att jobba i en mindre organisation där arbetet faktiskt gör skillnad.
Erfarenheter och egenskaper vi gärna ser hos dig:
• Du har erfarenhet av att arbeta med givare, kunder eller partnerskap - gärna på strategisk nivå
• Du har ett etablerat nätverk bland företag, stiftelser eller privatpersoner
• Du har förmåga att paketera komplexa idéer till engagerande budskap och erbjudanden
• Du har högre utbildning och är en skicklig kommunikatör i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av CRM-system, digitala kampanjer, stiftelsefinansiering eller tidigare arbete inom ideell sektor.
Om anställningen
Tjänsten som ansvarig fundraiser är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning på sex månader. Placering är på vårt kontor i Stockholm. Vi arbetar flexibelt och erbjuder en dynamisk och meningsfull arbetsmiljö. Resor inom Sverige förekommer. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till jobb@balticwaters.org
. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Konrad Stralka på konrad.stralka@balticwaters.org
eller 070 750 23 31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
