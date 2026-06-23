Fullstackutvecklare till innovativt produktbolag inom AI
Qlse By Qgroup AB / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2026-06-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qlse By Qgroup AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Arbeta med avancerade tekniska utmaningar inom AI, tal och språk i ett seniort team där du får stort tekniskt ansvar och möjlighet att påverka produktens framtid.
Vi söker nu en Fullstackutvecklare till ett snabbväxande produktbolag som utvecklar AI-lösningar inom tal- och röstteknologi. Här blir du en del av ett teknikdrivet team som bygger produkter för verksamheter där kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande.
Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och har redan byggt upp en stark position inom sitt område. Med över 100 000 användare och en produkt som används inom bland annat offentlig sektor, juridik och forskning finns stora möjligheter att vara med och påverka både teknik, produkt och verksamhet framåt.
Vad kommer du att göra?
Du blir en del av ett produktteam som arbetar genom hela utvecklingskedjan – från frontend och backend till infrastruktur och drift. Rollen passar dig som gillar att ta ansvar, arbeta brett och vara med och bygga produkter som används på riktigt.
I rollen som Fullstackutvecklare kommer du att:
Utveckla och vidareutveckla produktplattformen genom hela stacken
Arbeta med frontend, backend, infrastruktur och DevOps-relaterade frågor
Vara delaktig i tekniska beslut kring arkitektur, skalbarhet och prestanda
Samarbeta tätt med utvecklare, produkt och ledning för att skapa bästa möjliga användarupplevelse
Bidra till att utveckla både produkten och teamets arbetssätt över tid
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och drivs av att lösa komplexa problem. Du gillar att förstå hur saker fungerar på djupet och trivs i en miljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av utveckling i Node.js och React
Är bekväm med att arbeta genom hela stacken
Har byggt produkter eller system med stort tekniskt ägarskap
Trivs i moderna utvecklingsmiljöer och tycker om att ta dig an nya tekniska utmaningar
Kommunicerar obehindrat på engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av Python, Kubernetes, Docker, molninfrastruktur eller AI- och ML-relaterade tekniker.
Som person tror vi att du är nyfiken, prestigelös och engagerad i ditt hantverk. Du tar initiativ, gillar att samarbeta med andra och drivs av att skapa välbyggda lösningar som gör verklig skillnad.
Vad erbjuder vår kund?
Vår kund är ett produktbolag i övergången från startup till scaleup, med en stark teknisk kultur och ett tydligt fokus på innovation. Här får du arbeta tillsammans med erfarna ingenjörer som brinner för teknik och problemlösning, i en miljö där idéer värderas högre än hierarkier.
Bolaget arbetar med några av de mest spännande utmaningarna inom AI, tal och språk, och erbjuder möjligheten att påverka produkter som används av hundratusentals användare i verksamheter där kvalitet och tillförlitlighet är avgörande. Samtidigt får du vara en del av en kultur som präglas av nyfikenhet, samarbete och ett stort tekniskt engagemang.
Det här är en direktrekrytering med anställning hos kund där Qlose ansvarar för rekryteringsprocessen.
Har vi fångat ditt intresse?
Kul att du läst ända hit, det brukar vara ett bra tecken! 🌟
Klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil, så tar vi det därifrån. Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte för länge – vi gillar fart och nyfikenhet!
Och du, om du undrar något, kontakta Linnea på linnea.neldemo@qlose.io
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7936543-2066275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qlse By Qgroup AB
(org.nr 559046-2841), https://jobs.qlose.io
Sundstorget 3 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Qlose Jobbnummer
9974951