Fullstackutvecklare med ledardriv - för dig som vill ta ansvar, inte bara l

Det här är inte en roll för alla utvecklare, och det är helt medvetet.
Vi söker en fullstackutvecklare med ledardriv - en person som är tekniskt stark, producerar själv och samtidigt tar ansvar för kvalitet, helhet och riktning i det dagliga arbetet. Någon som andra lyssnar på, inte för att det står i en titel, utan för att det märks i hur du tänker, prioriterar och agerar.
Hos oss blir du en nyckelperson i utvecklingen av vår EdTech-plattform Kentaur och vår kundportal. Du arbetar nära vår Tech Lead och fungerar som en naturlig förlängning i teamet. Det handlar inte om formellt chefsansvar, utan om att hålla ihop leveransen i praktiken: fånga upp trådar, se samband, säkerställa kvalitet och driva saker hela vägen i mål.
Rollen passar dig som har jobbat några år efter utbildningen och som känner att nästa steg inte är "mer kod", utan mer ansvar - utan att släppa det tekniska. Du vet hur en arbetsplats fungerar på riktigt, inklusive de oskrivna reglerna, och trivs med tempo, förtroende och förväntningar.
Du skriver kod varje vecka, men du tänker också struktur, hållbarhet och användning. Du hjälper andra att bli bättre, ser risker tidigt och ser till att det som byggs faktiskt håller - tekniskt, funktionellt och över tid.
I vardagen innebär det bland annat att du:
• utvecklar och vidareutvecklar funktionalitet i React och Next.js
• arbetar med backend och data i Supabase (PostgreSQL)
• kvalitetssäkrar teamets leveranser och kodstruktur
• återkopplar löpande till Tech Lead kring teknik, beslut och förbättringar
• bidrar med projektledande egenskaper som prioritering, uppföljning och helhetssyn
Vi tror att du:
• har 2-5 års erfarenhet som utvecklare efter utbildning
• är trygg i vår techstack och snabbt sätter dig in i nya sammanhang
• är en "bäst i klassen"-person: ambitiös, noggrann och ansvarstagande
• har ett tydligt 3D-perspektiv - du ser både detaljer och helhet
• är kommunikativ, pedagogisk och tydlig i samarbeten
• har ett bra minne för sammanhang, beslut och beroenden
• har ett entreprenöriellt driv och gillar att förbättra, förenkla och äga problem
Det här är inte rätt roll om du helst vill få uppgifter serverade, undviker ansvar utanför din egen kod eller söker en renodlad junior- eller förvaltarroll. Däremot är den helt rätt om du vill ha förtroende, synlighet och möjlighet att växa mot större tekniskt och ledande ansvar över tid.
Vi erbjuder en tydlig nyckelroll i ett mindre team där din insats märks på riktigt, moderna tekniker och verkliga problem att lösa. Rollen är placerad i Stockholm med möjlighet till hybridarbete, och vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
