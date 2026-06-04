Fullstackutvecklare med fokus på C# till Schneider Electric i Lund
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Är du riktigt vass inom C#, identifierar dig med fullstack och vill fortsätta din karriär på ett globalt företag? Schneider Electric driver digital transformation genom att integrera världsledande processer och energiteknologier för att möjliggöra full effektivitet och hållbarhetsmöjligheter för företag. Om du vill dyka in i den senaste tekniken - då är Schneider Electric arbetsplatsen för dig!Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
I rollen som fullstackutvecklare i detta teamet kommer du att arbeta med en webbapplikation som samlar in data från byggnader. Syftet med att samla in uppgifterna är att se hur man uppnår energieffektivitet när det gäller till exempel uppvärmning och konditionering. Tillsammans med ditt team kommer du att jobba med hela produktcykeln, från prototyp till release.
Avdelningen består av ett internationellt gäng av 33 personer i roller såsom produktägare, QA, product designers, managers och renodlade utvecklare. Det är en blandning mellan män och kvinnor, och erfarenheten i teamet är alltifrån 1 år till 20+ år. Detta är ett team som du kan lära dig mycket ifrån, och som även är nyfikna på att lära sig av dig. Många av dina framtida kollegor har arbetat på Schneider länge, vilket speglar Schneider Electrics arbete med hur de värnar om sina anställda och konsulter. På Schneider Electric är deras värderingar och beteenden grunden för att skapa en fantastisk kultur för att stödja affärsframgång. Här värdesätts nyfikenhet, teamwork, syfte och inkludering.
I detta teamet hjälps alla åt, så du ska vara redo att hugga i där det behövs, även om rollen generellt sätt har mer tyngd på backend-utveckling.
Du erbjuds
En gedigen onboarding hos Schneider Electric
En chans att göra karriär i ett globalt företag, vida känt inom området, med den senaste tekniken
Möjligheten att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Företaget har en 3-day-office policy
En inkluderande arbetsmiljö som främjar balansen mellan arbete och privatliv
Att arbeta i ett sammansvetsat team som alltid strävar efter att lära sig nya saker
Möjlighet att få en fast anställning hos Schneider Electric, förutsatt att samtliga parter är nöjdaDina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du som fullstackutvecklare i mindre, tvärfunktionella team om 3–4 personer, där ni tillsammans tar ansvar för större delar av produkten från utveckling till leverans. Du är involverad i både vidareutveckling och förvaltning av en befintlig applikation**,** med fokus på att skapa stabila, skalbara och affärsnära lösningar.
Utveckling i C#, Angular, Typescript för att optimera webbapplikationen
Data extraction, analysis & crunching
Utveckla en skalbar och säker programvara för plattformar och tjänster som distribueras i Azure
Jobba tillsammans med dina teamkollegor för att utveckla/utföra enhets- och acceptanstester
Arbeta med stakeholders för att lösa problem, felsöka, profilera osv.
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom computer science/applied mathematics eller liknande
Har 2-5 års erfarenhet av C#-utveckling och därmed besitter starka kunskaper inom språket
Har erfarenhet av att arbeta med hela produktcykeln, från prototyp till release
Besitter goda kunskaper inom Angular, Typescript
Är väl bekant med och har jobbat med olika Microsoftteknologier och databaser
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är mertierande om du har erfarenhet av:
Cloud - Azure
SQL
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo, där ingen dag är den andra lik.
Du räds inte för att säga "jag vet inte" eller be om hjälp.
Du är analytisk och flexibel; det finns många saker vi kan göra eller vill göra, men det finns bara så mycket tid.
Du är nyfiken; du håller dig uppdaterad med den senaste tekniken och är alltid på jakt efter en ny lösning på ett befintligt problem.
Du har god kommunikationsförmåga, då du kommer att samarbeta med kollegor i olika team på global skala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXGA4Q". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9948975