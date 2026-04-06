Fullstackutvecklare med erfarenhet av moderna ramverk sökes till Recway AB
2026-04-06
Vi är nu i en fas där vi förstärker vårt utvecklingsteam för att bygga nästa generations plattformar. Hos oss får du vara med från början - påverka arkitekturen, tekniken och användarupplevelsen. Vi jobbar i små team med stort förtroende, frihet och ett starkt fokus på långsiktighet.
Om rollen
Vi söker en erfaren fullstackutvecklare som kan ta lead i våra mest avancerade produktinitiativ. Du kommer att arbeta med utveckling av interna och externa tjänster där prestanda, säkerhet och användarupplevelse är i fokus. Tjänsten passar dig som gillar att arbeta både backend och frontend, har starka problemlösningsförmågor och vill vara delaktig i hela utvecklingscykeln - från idé till release.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Designa och utveckla webbaserade applikationer med MERN stack eller Laravel
Integrera LLMs och AI-funktioner i moderna SaaS-plattformar
Utveckla, dokumentera och underhålla RESTful APIs (Node.js / Express / Python)
Implementera skalbara databaslösningar (MongoDB, MySQL, PostgreSQL)
Bygga användarvänliga gränssnitt med React, Redux, Material UI och Bootstrap
Delta i hela utvecklingslivscykeln från planering till release och optimering
Samarbeta tvärfunktionellt med produktteam, designers och ledning
Vi söker dig som har
Minst 4 års erfarenhet som fullstackutvecklare
Goda kunskaper i JavaScript, Node.js, React, MongoDB, PHP (Laravel)
Erfarenhet av AI-integrationer, LLMs eller NLP är starkt meriterande
Förståelse för DevOps-processer, Docker och molntjänster (AWS/DigitalOcean)
Vana att arbeta i agila team med Git, CI/CD, Jira etc.
God kommunikationsförmåga på engelska (svenska är meriterande)
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta med teknik i framkant inom AI och säkerhet
Flexibla arbetstider och hybridmöjlighet
Entreprenöriell arbetsmiljö där du får påverka på riktigt
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recway AB
(org.nr 559102-3444)
147 31 FLEXIBEL Arbetsplats
Flexibel Jobbnummer
9838353