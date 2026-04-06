Fullstackutvecklare med erfarenhet av moderna ramverk sökes till Recway AB

Recway AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-06


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Recway AB i Stockholm, Nyköping, Sundsvall, Göteborg, Landskrona eller i hela Sverige

Vi är nu i en fas där vi förstärker vårt utvecklingsteam för att bygga nästa generations plattformar. Hos oss får du vara med från början - påverka arkitekturen, tekniken och användarupplevelsen. Vi jobbar i små team med stort förtroende, frihet och ett starkt fokus på långsiktighet.

Om rollen

Vi söker en erfaren fullstackutvecklare som kan ta lead i våra mest avancerade produktinitiativ. Du kommer att arbeta med utveckling av interna och externa tjänster där prestanda, säkerhet och användarupplevelse är i fokus. Tjänsten passar dig som gillar att arbeta både backend och frontend, har starka problemlösningsförmågor och vill vara delaktig i hela utvecklingscykeln - från idé till release.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Designa och utveckla webbaserade applikationer med MERN stack eller Laravel

Integrera LLMs och AI-funktioner i moderna SaaS-plattformar

Utveckla, dokumentera och underhålla RESTful APIs (Node.js / Express / Python)

Implementera skalbara databaslösningar (MongoDB, MySQL, PostgreSQL)

Bygga användarvänliga gränssnitt med React, Redux, Material UI och Bootstrap

Delta i hela utvecklingslivscykeln från planering till release och optimering

Samarbeta tvärfunktionellt med produktteam, designers och ledning

Vi söker dig som har

Minst 4 års erfarenhet som fullstackutvecklare

Goda kunskaper i JavaScript, Node.js, React, MongoDB, PHP (Laravel)

Erfarenhet av AI-integrationer, LLMs eller NLP är starkt meriterande

Förståelse för DevOps-processer, Docker och molntjänster (AWS/DigitalOcean)

Vana att arbeta i agila team med Git, CI/CD, Jira etc.

God kommunikationsförmåga på engelska (svenska är meriterande)

Vi erbjuder

Möjlighet att arbeta med teknik i framkant inom AI och säkerhet

Flexibla arbetstider och hybridmöjlighet

Entreprenöriell arbetsmiljö där du får påverka på riktigt

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Recway AB (org.nr 559102-3444)
147 31  FLEXIBEL

Arbetsplats
Flexibel

Jobbnummer
9838353

Prenumerera på jobb från Recway AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Recway AB: